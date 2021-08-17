سائرون تستبعد إجراء الانتخابات بموعدها وتلمح لنتائج مزورة

استبعد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي أمس الاثنين، امكانية اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من تشرين الاول المقبل، فيما علق بشأن اللجنة المفترض تشكيلها لاقناع الكتل المنسحبة من الانتخابات لمراجعة قرارها. وقال الزيادي في حديث لـ(المدى)،

إن “مقاطعة الانتخابات لم تأت من فراغ وهناك اسباب وراءها وأهم سبب رئيس هو عدم وجود بيئة آمنة لاجراء الانتخابات والفوض الموجودة في قسم من المحافظات خصوصا الجنوبية تعطي رسالة لاستحالة اجراء انتخابات امينة وحتى هذه اللحظة لايمكن ضبط الامن في محافظة ذي قار. وأوضح أن “اجراء انتخابات بلا تحقيق الامن يعني انه سيكون هناك تزوير وتلاعب بالنتائج وطالبنا منذ البداية ان تكون الخطوة الاولى هي ضبط الامن والسلاح المنفلت حتى يمكن ان تكون هذه الانتخابات تختلف عن السابقة لكن هذا لم يتحقق والحكومة لم توف بوعدها”، مبينا ان “التيار الصدري اتخذ قرارا نهائيا بعدم الاشتراك في الانتخابات حتى لو ذهبت هذه اللجنة من القوى السياسية لاقناع التيار الصدري بالعدول عن قرار المقاطعة”. وبشأن موعد اجراء الانتخابات، اشار الى ان “هناك توجها من الاحزاب لاجراء الانتخابات بموعدها ولكن من الصعوبة اجراءها بموعدها المحدد لعدم وجود امن في المحافظات ولاتوجد سيطرة امنية من قبل القوات الامنية على الاوضاع هناك”.

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