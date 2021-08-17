سدود إيرانية تتسبب بجفاف أراضي زراعية عراقية

ترجمة / حامد أحمد

يقف المزارع، القود محمود، على ضفاف نهر ديالى في قرية طوبخانة وهو ينظر بيأس على البركة الراكدة حيث كانت سابقا تغمرها مياه عميقة. الموسم الممطر في منطقة إقليم كردستان غالبا ما يستمر لأقل من ثلاثة أشهر في السنة. ولكن في قرية محمود التي تعتمد الاراضي الزراعية فيها على مياه نهر ديالى لم تمر بوضع سيئ كما هو الحال هذا العام.

قبل ثلاثة أعوام كان محمود، 33 عاما، قد استثمر مضخة بسعر 1,700 دولار لسحب مياه من نهر ديالى لسقي حقوله الزراعية. أما الان فان خرطوم المضخة ملقى دون فائدة فوق حوض من حصى وصخور جافة. ما بقي من منسوب النهر يجري بعيدا جدا عن قريته وهو قليل جدا بحيث لا يمكن ارواء حقله.

من عوامل تغير المناخ حدوث ارتفاع بدرجات الحرارة وسقوط امطار في غير اوقاتها. ولكن المزارع محمود يلقي باللوم على ايران لتسببها بجفاف النهر. وقال “انها ايران، لقد بنوا سدا جديدا لقطع المياه علينا و يحتفظون به لأنفسهم فقط”.

العراق يعتمد بشكل كبير على موارد مائية تكون منابعها خارج الحدود. كما هو الحال مع نهر ديالى الذي يبدأ من جبال زاغروس شرقي ايران ويمر عبر الحدود ما بين البلدين قبل ان يعبر الى العراق ويلتقي بنهر دجلة في بغداد.

مجرى النهر الذي يبعد 28 كم عن قرية طوبخانة يقطعه سد داريان داخل ايران الذي يبلغ ارتفاعه 169 مترا. انه اكبر مشروع سد في ايران. المشروع المستمر لمياه ايران الاستوائية يضم 14 سدا آخر تبلغ طاقة استيعابها بحدود 1.9 مليار متر مكعب فضلا عن 150 كم من الانفاق تحت الأرض تحول مجرى الأنهر لمناطق قروية جنوبي ايران.

بنافشاه كينوش، زميلة المعهد الدولي للدراسات الإيرانية ومستشارة سابقة لدى البنك الدولي، قالت “بقدر ما يتعلق الامر بالسلطات الإيرانية فان مصالح العراق لا تعني شيئا بالنسبة لهم”.

تم افتتاح سد داريان رسميا في عام 2018، ولكن مصادر في إقليم كردستان قالت انهم بدأوا بالشعور بعواقبه في عام 2020 وكان تأثيره اكثر وقعا منذ نهاية موسم المطر الأخير هذا الربيع.

يقول محمود انه غير متأكد كم سيبقى أهالي قرية طوبخانة يتحملون هذا الوضع. وقال بشكل يائس “بعد سنة او سنتين لن يكون لنا خيار سوى المغادرة. سنترك قريتنا متجهين الى المدينة ونعمل كمستخدمين في بعض الشركات او محاولة العمل كباعة متجولين”.

أهالي قرية طوبخانة هم ليسوا الوحيدين الذي يشعرون بهذه الوخزة. على بعد 30 كم من القرية يقع هناك سد دربندخان الذي يعتبر المصدر الرئيس لمياه الشرب والري في منطقة حوض نهر ديالى. ولكن هذا العام فان مستوى الاحتياطي من الماء واطئ على نحو خطر.

نامق مصطفى، نائب مدير قسم الطاقة المائية والارصاد الجوية في سد دربندخان، قال إنه “عادة في شهر آذار بعد ثلاثة اشهر من سقوط الامطار، يكون معدل تدفق المياه في السد ما بين 400 الى 500 متر مكعب بالثانية، اما هذا العام فانه بالكاد وصل الى 28”.

العواقب السيئة لهذا الوضع القت بظلالها على الجانب الاقتصادي حيث اضطر المزارعون للتخلي عن زراعة المحاصيل التي تستنزف كميات كبيرة من المياه.

وعند حلول الفجر وقبل ان تشرق الشمس تتجمع حشود في ساحة سوق مفتوح عند حافة مدينة كالار عند نهر ديالى جنوب قرية طوبخانة. تجار ينادون بمكبرات الصوت للترويج لبضاعتهم من الفاكهة الطازجة والخضار والسمك. ولكن ما لا يستطيعون البوح به هو من اين قدموا بهذه البضاعة.

ذكروا بشكل فردي خاص ان فشل زراعة المحاصيل في العراق تعني بانهم يستوردون اغلب المنتجات الزراعية من وراء الحدود. قال صاحب كشك “سمك من ايران بنصف السعر. كذلك بالنسبة للخضراوات، بالنسبة لنا اصبح ذلك اقل تكلفة من ان نزرعه وننتجه بأنفسنا”.

جبار عبد الله مولود 56 عاما، مزارع من إقليم كردستان، قال “عندي مزرعة في قرية قوراتو تقع بجانب النهر، اعتدنا ان نزرع رز وطماطم ورقي واعتدنا بيع محاصيلنا هنا في كالار، أما الان فلم يعد هذا الشيء موجودا، كل البضائع والمنتجات التي تراها هنا هي مستوردة من ايران”.

استنادا لمعلومات صحفية محلية منقولة عن سلطات إيرانية فانه منذ العام 2016 كانت 35% من الصادرات الإيرانية الزراعية تتجه الى العراق.

عبد المطلب رفعت سرحات، محاضر موارد مائية لدى جامعة غارميان في كالار، يعتقد انه لهذا السبب فان السدود تقدم خدمة لإيران تتعدى احتياجاتها المائية.

ويقول سرحات “بما ان الاقتصاد الإيراني يعاني بسبب العقوبات الأميركية، فانهم يحاولون إيجاد حل لمشكلتهم بتحويل العراق الى ساحة لتسويق منتجاتهم”.

عن موقع DW الاخباري

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط