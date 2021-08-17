قوى سياسية في الظل تدعم 60 مرشحاً لمقاعد كوتا المكونات التسعة

بغداد/ تميم الحسن

يتنافس اكثر من 60 مرشحا على شغل 9 مقاعد خاصة بـ”كوتا المكونات” في البرلمان المقبل، بينهم وزير في الحكومة الحالية و13 نائبا سابقا وحاليا.

مقاعد الـ”كوتا” في الانتخابات التشريعية، مخصصة لكل من المسيحيين، الصابئة المندائيين، الايزيديين، الشبك، ومؤخرا تمت اضافة مقعد للكرد الفيليين.

ويحصل المسيحيون على الحصة الاكبر في “الكوتا” بواقع 5 مقاعد، فيما يحصل البقية على مقعد واحد لكل مكون. وتخوض المكونات الانتخابات للحصول على “الكوتا” ضمن 9 تحالفات احدها يقودها وزير في كردستان، واحزاب مع عدد من الترشيحات الفردية.

مقاعد المسيحيين

وتمثل المسيحيين 6 تيارات اضافة الى الترشيحات الفردية، حيث يتنافس على المقاعد الـ5 للمكون 33 مرشحاً.

وابرز الاحزاب المسيحية هي: الحركة الديمقراطية الآشورية التي يترأسها النائب يونادم كنا، الذي لم يرشح للانتخابات.

المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري برئاسة جميل زيتو. والمجلس لديه نائب واحد عن الـ”كوتا” في كركوك في انتخابات 2018. الى جانب ائتلاف حمورابي برئاسة انو جوهر عبد المسيح وزير النقل في حكومة كردستان. ويتكون الائتلاف من 3 تيارت وهي: المجلس القومي الكلداني، الاتحاد الديمقراطي الكلداني، حركة تجمع السريان، اضافة الى حركة بابليون برئاسة ريان الكلداني القيادي في الحشد الشعبي والمقرب من منظمة بدر بزعامة هادي العامري، والذي شمل في 2019 بالعقوبات الامريكية بسبب انتهاك ضد حقوق الانسان.

وبابليون حصلت على مقعدين اثنين مخصصين لـ”كوتا المسيحيين” في انتخابات 2018، في بغداد ونينوى، كما ان لديها وزيرا في الحكومة.

كما يمثل “كوتا المسيحيين” اتحاد بيث نهرين برئاسة يوسف يعقوب متي، والحزب الوطني الآشوري برئاسة النائب والمرشح الحالي عمانوئيل خوشابا. و تتوزع مقاعد المسيحيين على خمس محافظات وهي: بغداد، اربيل، دهوك، كركوك، ونينوى، بواقع مقعد واحد في كل محافظة.

في بغداد هناك 9 مرشحين، أبرزهم وزيرة الهجرة ايفان يعقوب عن بابليون، و8 في اربيل ابرزهم النائب السابق جوزيف صليوا عن بيث نهرين، والنائب السابق رائد اسحاق عن المجلس الشعبي.

اضافة الى رغد يوسف عن بابليون والتي كانت مرشحة لوزارة الهجرة في حكومة المكلف السابق برئاسة الوزراء عقب استقالة عادل عبد المهدي، محمد علاوي. مقابل 6 مرشحين في دهوك، و5 في كركوك، ابرزهم: النائب السابق ومقرر البرلمان عماد يوخنا عن الحركة الديمقراطية، والنائب الحالي عمانوئيل خوشابا الذي فاز عن دهوك في انتخابات 2018.

واخيرا في نينوى، فيتنافس على المقعد 6 مرشحين، ابرزهم النائب الحالي عن بابليون اسوان الكداني شقيق زعيم الكتلة ريان الكلداني. وكانت مقاعد “كوتا المسيحيين” ذهبت في الانتخابات الاخيرة الى برهان الدين الياس في بغداد عن حركة بابليون، وحصل حينها على 941 صوتاً، الذي منح (المقعد) فيما بعد للنائب يونادم كنا.

وريحان حنا أيوب، عن المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري في كركوك، وحصلت على 5458 صوتاً.

وفي دهوك عمانوئيل خوشابا عن تحالف الرافدين، 917 صوتاً، هوشيار قرداغ عن اربيل ضمن تحالف الكلدان وحصل على 5152 صوتاً. اضافة الى اسوان الكلداني في محافظة نينوى عن حركة بابليون، والذي جمع 19955 صوتاً.

الأحزاب الإيزيدية

اما مقعد الايزيديين الوحيد في البرلمان فهو ضمن مقاعد محافظة نينوى، ويتنافس عليه 7 مرشحين يمثلون 3 احزاب الى جانب الترشيحات الفردية. والأحزاب الايزيدية المتنافسة هي: الحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم برئاسة النائب السابق حجي كندور سمو، والتي يعتقد انها حركة مقربة من حزب العمال الكردستاني pkk)).

والحزب الايزيدي الديمقراطي برئاسة حيدر ششو وهو قائد قوات حماية ايزيدخان، احد التشكيلات المسلحة داخل سنجار، شمال الموصل، اضافة الى حزب التقدم الايزيدي برئاسة سعيد بتوش، والذي يعتقد انه (الحزب) قريب ايضا من الـpkk””.

وابرز المرشحين على “كوتا الايزيديين”، هما النائب الحالي صائب خدر الذي فاز في المقعد في 2018، ومقرب من منظمة بدر، والنائب السابق ايمن فرحان جيجو، والاثنين يتنافسان ضمن الترشيحات الفردية.

مرشحو الشبك

الشبك ايضا لديهم مقعد وحيد في نينوى، ويتنافس عليه 7 مرشحين، ابرزهم صاحب المقعد في انتخابات 2018 النائب قصي عباس والمقرب من تحالف فتح بزعامة هادي العامري، و قائد لواء الشبك (لواء 30) في سهل نينوى وعد قدو. القدو كانت اطراف في كردستان اتهمته بمسؤولية قصف مطار اربيل العام الماضي، وعلى اثرها اصدرت الحكومة قرارا بانهاء تكليفه من قيادة اللواء التابع للحشد الشعبي.

والقدو كان قد شمل ايضا في 2019 بالعقوبات الامريكية بسبب انتهاكات ضد حقوق الانسان في الموصل وقضايا فساد. والاخير هو شقيق النائب السابق عن منظمة بدر حنين قدو الذي توفي العام الماضي اثر مضاعفات فايروس كورونا.

مقعد الفيلية

اما مقعد الكرد الفيلية فقد اضيف في انتخابات 2018 ضمن مقاعد محافظة واسط، ويتنافس عليه 10 مرشحين.

ابرز المرشحين هو النائب الحالي مازن الفيلي، والنائب الحالي آراس حبيب الذي فاز العام الماضي مع ائتلاف النصر ضمن المقاعد العامة.

كرسي الصابئة

والمقعد الاخير مخصص للصابئة المندائيين ضمن مقاعد محافظة بغداد، ويتنافس على المقعد 8 مرشحين. وابرز المتنافسين هو النائب السابق حارث الحارثي، والنائب السابق نوفل الناشئ، والعضو السابق في مجلس محافظة بغداد رعد جبار.

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