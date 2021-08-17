متعب الشعلان يواصل مشواره الفني بأغنية ” لعلمك بس “

الرياض : 17 أغسطس 2021م

بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان السعودي متعب الشعلان من خلال أغنية ” معزوم ” على الموقع العالمي اليوتيوب وعلى كافة منصات مواقع التواصل الاجتماعي ، أطلق الشعلان عمله الغنائي الجديد بعنوان ” لعلمك بس ” من كلمات الشاعر غندر الغامدي ، وألحان بسام فطاني وتوزيع موسيقي ومكس حسام كامل، وإدارة إنتاج عبدالله البداد ، وإشراف عام حسن طالب ومن إنتاج Tunes Arabia.

وتُعد أغنية ” لعلمك بس ” امتداد للخطة الإنتاجية المرسومة له من شركة Tunes Arabia ،وتم تصوير العمل بأسلوب الفيديو كليب في إمارة دبي

وتقول كلمات الأغنية :

لعلمك بس … أنا مو شخص … تلعب فيه كذا و تروح … لزوم تحس … تعب قلبي

تذوق الهم ألم وجروح … صحيح أوقات معك هين … بشوش وضحكتي طيبة

ولكن لا بغيت الجد … أنا مجنون و مصيبة … لعلمك بس .

يشار إن أغنية معزوم حققت انتشارا واسعا منذ اليوم الأول لإطلاقها حيث سجلت على موقع العالمي YouTube(6,539,422 ) مليون مشاهدة وعلى برنامج التطبيقات الذكية TikTok (198 ) مليون .

للإستماع لأغنية ” لعلمك بس ” بصوت الفنان السعودي متعب الشعلان على القناة الرسمية ” اليوتيوب ” لشركة Tunes Arabia وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي ، والتطبيقات الغنائية ، وعلى كافة الإذاعات الخليجية والمغربية والعربية من خلال الرابط المرفق :