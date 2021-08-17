هل تسعى واشنطن الى تحويل افغانستان لمعقل للارهاب بعد سيطرة طالبان…

على افغانستان لمنع تنفيذ مشروع طريق الحرير الصينى؟

منظمة تطالب الحكومة الصينية بتوقيع اتفاقية مع طالبان لضمان مرور مشروع طريق الحرير بافغانستان

بيان صحفى

اكد المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وافريقيا والمحلل السياسى زيدان القنائى ان الولايات المتحدة الامريكية وحلف النيتو تسعى بمختلف الوسائل الى منع تنفيذ الصين لمشروع طريق الحرير الصينى الذى يمر بعدة دول اسيوية وعربية ويساهم بتعزيز التجارة الدولية لذلك قامت ادارة بايدن بتعجيل الانسحاب الامريكى من افغانستان والسماح لحركة طالبان بالسيطرة على العاصمة الافغانسة كابل

وطالبت المنظمة الحكومة الصينية بعلاقات جيدة مع حركة طالبان التى قد تقوم بتشكيل الحكومة قريبا بافانستان وان تعقد الصين اتفاقية مع حركة طالبان تضمن مرور طريق الحرير الصينى بالاراضى الافغانية

ودعت المنظمة المكتب السياسى لحركة طالبان الى اقامة علاقات تعاون مع الدول المحيطة بافغانستان واقامة علاقات تعاون مشتركة مع روسيا والصين وعدم السماح لواشنطن باستغلال حركة طالبان لتنفيذ الاهداف الامريكية باسيا الوسطى ومن بينها منع تنفيذ طريق الحرير الصينى او تحويل افغانستان لملاذ امن للتنظيمات الارهابية مثل القاعدة وداعش لتهديد روسيا او الدول الحليفة لروسيا المجاورة لافغانستان

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