أمنحني مزاجا جيدا سيدي *

للشاعر الهنغاري غابور غاراي

ترجمة مهدي قاسم

امنحني مزاجا جيدا ، سيدي

ولا أي شيء آخر غير ذلك ،

أما ما تبقى فأنا كفيل بالتصارع معه ،

دون أن أكترث إطلاقا بكل هذا :

الحظ ، المصيبة ، الخيبة ، أو النجاح .

دعني أبتسم في زحمة همّ و محنة ،

فأنا لا أحتاج شيئا غير الحماية ,

حتى امتياز وحدتي لا يهمني .

سأغير مصيري مع أي كان ، و أينما كان .

إذا أستطيع أن أفعل ذلك بمزاج جيد و طوعا ،

ليطلقني الانضباط من طوقه مرة أخرى

إذا كنتُ أعرف معنى ذلك واتعهد به ،

وأن يكون على كتفي جناحا ، و ليس درعا ،

و أن لا يكون الغد مجرد ركاما من همّ فقط .

إنه الجنون يبدأ ويستمر,

ولكن حتى المغامرة ستنتهي يوم ما .

وإلى هذا أيضا أمنحني مزاجا جيدا ، سيدي

….

ملحوظة : استخدام مفردة ” سيدي ” للمخاطبة في اللغة الهنغارية قد تعني بشرا حينا أو ربا حينا آخر ، فهنا المخاطبة مقصودة بها الرب ، على الأرجح الأعم .

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