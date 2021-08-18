أمنحني مزاجا جيدا سيدي *
للشاعر الهنغاري غابور غاراي
ترجمة مهدي قاسم
امنحني مزاجا جيدا ، سيدي
ولا أي شيء آخر غير ذلك ،
أما ما تبقى فأنا كفيل بالتصارع معه ،
دون أن أكترث إطلاقا بكل هذا :
الحظ ، المصيبة ، الخيبة ، أو النجاح .
دعني أبتسم في زحمة همّ و محنة ،
فأنا لا أحتاج شيئا غير الحماية ,
حتى امتياز وحدتي لا يهمني .
سأغير مصيري مع أي كان ، و أينما كان .
إذا أستطيع أن أفعل ذلك بمزاج جيد و طوعا ،
ليطلقني الانضباط من طوقه مرة أخرى
إذا كنتُ أعرف معنى ذلك واتعهد به ،
وأن يكون على كتفي جناحا ، و ليس درعا ،
و أن لا يكون الغد مجرد ركاما من همّ فقط .
إنه الجنون يبدأ ويستمر,
ولكن حتى المغامرة ستنتهي يوم ما .
وإلى هذا أيضا أمنحني مزاجا جيدا ، سيدي
….
ملحوظة : استخدام مفردة ” سيدي ” للمخاطبة في اللغة الهنغارية قد تعني بشرا حينا أو ربا حينا آخر ، فهنا المخاطبة مقصودة بها الرب ، على الأرجح الأعم .تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط