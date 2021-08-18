ائتلاف العبادي: المشهد الأفغاني لا يمكن أن يتكرر في العراق .. لهذه الأسباب

أكدت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات المظفر، اليوم الثلاثاء، أن المشهد الافغاني لا يمكن أن يتكرر في العراق في حال انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، لكون البيئتين مختلفتين تماماً وفي جوانب متعددة تمنع حدوث ذات النتائج.

وأوضحت المظفر أن «العراق لا توجد فيه بيئة حاضنة للفكر المتطرف كما هو الحال في أفغانستان والمواطن العراقي رافض للفكر المتطرف خصوصاً بعد تجربة ٤ سنوات التي مر بها خلال سيطرة التنظيمات الإرهابية على بعض المحافظات وما رافق ذلك من قتل ودمار وتهجير والمعاناة التي عاشها المواطنين في تلك المحافظات جعلتهم رافضين لتكرار هكذا تجارب».

آيات المظفر

مبينة بأن «القوات الأمنية العراقية قد تطورت خصوصاً من الجانب الاستخباري وارتفعت نسبة ثقة المواطن العراقي بها وهي مسيطرة بشكل جيد على الحدود وكذلك لا توجد سيطرة وانتشار كبير للتنظيمات الإرهابية داخل الأراضي العراقية على خلاف الوضع الأفغاني».

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