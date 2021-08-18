الأمم المتحدة تطلق برنامج إطار عمل حلول مستدامة لإنهاء أزمة النزوح في العراق

ترجمة / حامد احمد

في آخر تقرير له حول متابعة الوضع الإنساني للنازحين والعائدين في محافظات العراق المختلفة ذكر مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية OCHA انه لحد تاريخ 31 تموز 2021 ما يزال هناك أكثر من مليون نازح موزعين في 100 منطقة حول العراق

مبينا ان 15% منهم يعيشون في مخيمات اغلبها متمركز في إقليم كردستان وان 76% منهم يعيش خارج المخيمات في عشوائيات وداخل هياكل غير مكتملة يعاني أكثر من نصفهم تقريبا بنسبة 51% ظروفاً معيشية تتراوح بين متوسطة وعالية القساوة تتمثل بانعدام موارد المعيشة وغياب الخدمات والتآلف الاجتماعي مع صعوبة الوضع الأمني.

وأشار التقرير الى ان انه تماشيا مع الاستجابة المستمرة للوضع الإنساني، فان الأمم المتحدة تتطلع قدما الى الانتقال لعوامل تحقيق الاستقرار والتنمية، حيث ان كثيرا من التحديات التي تواجه العائدين لا يمكن علاجها والتواصل معها عن طريق الحلول الإنسانية فقط . ولأجل تحقيق هذا الهدف فان الأمم المتحدة كانت ومنذ فترة تعمل بالتنسيق مع الحكومة العراقية لوضع مسودة برنامج إطار عمل حلول مستدامة للتنمية والتعاون UNSDCF للعراق، تسعى من خلاله الى إيجاد حل متناغم وجماعي لتحديات تنموية لم يتم تنفيذها، تشتمل على حلول مستدامة تهدف لانهاء حالة النزوح. ومن المتوقع ان تطلق الأمم المتحدة هذا البرنامج خلال الأسابيع القادمة.

وذكر مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقريره انه خلال ذروة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في العراق ما بين عام 2014 و2017 نزح بحدود 6 ملايين عراقي من بيوتهم ومناطقهم عاد ما يقارب خمسة ملايين منهم الى مناطقهم، وانه لحد تاريخ 31 تموز 2021 ما يزال هناك 1,191,470 مليون عراقي يعيش حالة نزوح مزمنة من ثلاث سنوات الى اكثر من 5 سنوات في مخيمات وعشوائيات سكنية وملاجئ غير رسمية اغلبهم موزعون في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى.

وبين التقرير ان 15% فقط من النازحين يعيشون في مخيمات اكثرها متواجد في إقليم كردستان اما النسبة الأكبر الباقية من النازحين يعيشون في مواقع سكنية خاصة خارج المخيمات باوضاع سيئة كأن تكون ملاجئ مؤقتة او داخل هياكل بنايات متروكة غير مكتملة، وكانت نسبة النازحين في مراكز المناطق السكنية بازدياد منذ العام 2018 مع الشروع بإغلاق المخيمات الرسمية.

بعد مرور سبعة أعوام على المتابعات الإنسانية ما تزال هناك احتياجات للمساعدات الإنسانية، يرجع ذلك لعدم التوصل لحالة تعافي كاملة وعدم اكتمال مشاريع إعادة الاعمار وجهود التسوية في المحافظات التي شهدت احداث معارك في شمالي ووسط العراق.

وفي استطلاع لمنظومة متابعة حماية النازحين Protection Monitoring System التقت خلاله بأكثر من 2900 شخص من عائدين ووجهاء عشائر ومتطوعين لمساعدة المجتمعات المتضررة فان 55% منهم ذكروا ان مشاكل السكن والأرض والملكية تعتبر مشاكل شائعة اغلبها سائدة في الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى. التحديات الثلاث الرئيسة التي نوهوا عنها تتعلق أولا بأضرار ودمار لحق ببيوتهم وبأراضيهم وممتلكاتهم، التحدي الثاني يتمثل بالافتقار للموارد المالية للحصول على سكن، والتحدي الثالث يتمثل بعدم حصولهم على تعويضات مالية للاضرار التي لحقت بممتلكاتهم. حيث أشار التقرير الى ان شروع السلطات العراقية باغلاق المخيمات خلال الفترة ما بين أواخر عام 2020 وبداية عام 2021 عمل على تسريع عودة النازحين لمناطقهم الاصلية التي لم تخضع لاعمال إعادة اعمار ولا جهود تنموية مما يجعل تحديات مشاكل السكن والملكية شائعة اكثر بينهم.

50% من الذين استطلعت آراؤهم قالوا ان قسما او اغلب النازحين قد فقدوا وثائق اثبات هوياتهم الرسمية، حيث تبين ان اكثر المناطق التي يعاني أهلها من الحصول على وثائق بدل ضائع او تجديدها هي محافظة الانبار وفي الإقليم أيضا، وتشتمل العقبات على الجانب الروتيني وتعقيد الإجراءات وكلفة واطالة الإجراءات الإدارية او بعد الدائرة وصعوبة الوصول اليها. وتذكر المنظمة الإنسانية المعنية ان هذه الحالات تستدعي تشكيل وحدة خدمات متنقلة من موظفي الأحوال المدنية في المناطق المتضررة لتسهيل عملية تسجيل أسماء النازحين وإصدار هويات أحوال مدنية لهم.

وأشار تقرير المنظمة الى انه اعتبارا من تموز 2012 فان هناك 184,000 ألف نازح داخلي في العراق موزعين على 27 مخيما رسميا، اثنان منهما في الانبار ومحافظة نينوى والباقية البالغة 25 مخيما تتواجد في محافظات إقليم كردستان. ويتم اجراء مسح مرتين كل سنة على مستوى تقديم الخدمات للنازحين في هذه المخيمات للوقوف على التحديات التي تعيق تقديم الخدمات من قبل الحكومة او المنظمات الخيرية الأخرى وتشير بعض التقارير الى ان التقييدات المالية ونقص التمويلات تؤثر في مراحل معينة من إيصال الدعم الحكومي لمخيمات النازحين وقد يتعذر إيصال بعض الخدمات لتوقعات بعدم توفر تغطية مالية كافية.

 عن موقع reliefweb

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