البرلمان يعاود استئناف جلساته وسط توقعات تؤكد النية بتعديل قانون الانتخابات

بغداد / محمد صباح

قررت رئاسة مجلس النواب استئناف جلسات المجلس المتوقفة منذ مدة طويلة في نهاية شهر آب الجاري أو بداية شهر أيلول المقبل لتمرير مجموعة من القوانين خلال الفترة المتبقية، وتشير توقعات نيابية إلى أن هناك إمكانية لتعديل بعض من فقرات مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وترى اللجنة القانونية في مجلس النواب أن المساس بقانون الانتخابات وتعديله في الفترة المقبلة سيؤثر حتما على موعد إجراء الاقتراع والمحدد له في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، مؤكدة على أنها تسلمت في الفترات السابقة مجموعة من المقترحات لتعديل القانون، فضلا عن الطعون التي قدمت للمحكمة الاتحادية.

وقال صائب خدر عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) إن مجلس النواب قرر استئناف جلسات الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة في بداية شهر أيلول المقبل لاستكمال تمرير بعض من التشريعات، مضيفا أن هذا الفصل سيكون الأخير في حال إقامة الانتخابات في توقيتاتها المحددة.

وفي الفترة الماضية اتفقت القوى السياسية المختلفة على تعطيل جلسات البرلمان، ومنع التئامه مرة أخرى لحين إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في تشرين الأول المقبل، بعد تخوفها من استخدم الجلسات ضمن الدعاية الانتخابية.

هذا الاتفاق جاء بعد مشاورات طويلة بين تلك القوى الكبيرة تحسبا لأية محاولة تسعى لاستجواب أو إقالة أي وزير من وزرائها ومحاسبتهم تحت قبة البرلمان، فضلا عن مماطلتها في تعطيل رفع الحصانة عن ثلاثين نائبا من نوابها.

واستبعد خدر إمكانية عرض المقترحات التي قدمت من كتل برلمانية مختلفة لتعديل مشروع قانون الانتخابات البرلمانية.

وذكر احمد الاسدي رئيس كتلة السند البرلمانية في لقاء متلفز أن من ثغرات قانون الانتخابات هو وجود بند الفرز الإلكتروني، مبينا أنه من أجل ضمان نزاهة الانتخابات المبكرة لا بد من عد يدوي مواز للفرز الإلكتروني.

وأضاف الاسدي أن القوى السياسية أمام خيارين إما العد اليدوي مع الفرز الإلكتروني أو وضع ضوابط للفرز الإلكتروني، مشيرا إلى أننا ننتظر قرار الهيئة القضائية لطعننا في بند الفرز الإلكتروني ولدينا خطوات أخرى قد نسير بها.

ورأى النائب عن المكون الايزيدي صائب خدر أن “أي تعديل على قانون الانتخابات سيكون له تأثير على موعد إجراء الانتخابات المبكرة”، مبينا أن هناك كتلا تطالب باعتماد العد اليدوي إلى جانب العد الالكتروني وبطاقة الكترونية إلى جانب البطاقة البايومترية.

ولفت إلى أن “هناك طعونا مقدمة ضد قانون الانتخابات أمام المحكمة الاتحادية، وأيضا مقترحات لتعديل قانون الانتخابات”، لافتا إلى أن تعديل القانون يتطلب وقتا طويلا من البرلمان لإكمال أي تعديل أو إضافة على عليه.

وكشفت (المدى) في السابع والعشرين من شهر آذار الماضي عن نية كتل برلمانية مختلفة لإجراء تعديلات على أكثر من عشرين مادة في قانون الانتخابات البرلمانية ومن بين أبرز هذه الطعون إلغاء الدوائر المتعددة، وبطاقة البايومترية، واقتراع الخارج، ورفع عقوبة القيد الجنائي عن بعض الشخصيات.

ويبين النائب عن محافظة نينوى أنه “في حال قبول المحكمة الاتحادية للطعون المقدمة من بعض الكتل النيابية على بعض فقرات ومواد قانون الانتخابات سنكون في حينها ملزمين بتعديل القضايا التي نقضتها المحكمة”.

من جهته، أكد عباس الزاملي النائب عن كتلة الفتح البرلمانية في تصريح لـ(المدى) أن مجلس النواب سيعاود عقد جلساته في نهاية شهر آب الجاري أو بداية أيلول المقبل لتمرير وتشريع بعض القوانين التي أنجزت قراءاتها الأولى والثانية في الفترة الماضية.

ولم يتمكن مجلس النواب من عقد جلساته خلال الفترة الماضية بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني مما دفع هيئة رئاسة البرلمان إلى تحويل عدد من الجلسات، إلى تداولية لمناقشة بعض القضايا المهمة لكن من دون تشريع أي قانون.

وكان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق، لصالح حل نفسه في 7 تشرين الأول المقبل، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة والمقرر لها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

ويضيف الزاملي أن “رئاسة مجلس النواب هي الجهة الوحيدة التي تتحمل موضوع تعطيل الجلسات بعد انشغال رئيس البرلمان بدعايته الانتخابية وزياراته المتكررة لبعض المحافظات”، مضيفا أن الكثير من أعضاء مجلس النواب أيضا انشغلوا في تلك الفترة بدعايتهم الانتخابية مما اثر على حضورهم.

وأشار إلى أن “البرلمان ينوي في الفترة المتبقية من عمره تشريع بعض القوانين العادية التي لا يتحدد فيها إي مصير، أي القوانين التي أكملت قراءاتها قراءة ثانية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط