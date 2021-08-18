خريجون غاضبون يغلقون ديوان محافظة ذي قار ويقطعون عدداً من الطرق

ذي قار/ حسين العامل

أقدم المئات من الخريجين الغاضبين، أمس، على اغلاق مبنى محافظة ذي قار وقطع عدد من التقاطعات والطرق الرئيسة بالإطارات المحروقة، وذلك احتجاجا على تأخر وصول اوامر تعيينهم الى شركة نفط ذي قار، فيما اتهموا ادارة المحافظة بالتراخي تجاه مطالبهم التي اعتصموا لأجلها منذ أكثر من سنة أمام الدوائر والمنشآت النفطية في المحافظة.

وشملت الفعاليات الاحتجاجية التي قام بها خريجو المعاهد والكليات قطع شارع الامام علي أمام حركة المرور وغلق مبنى ديوان المحافظة واضرام النار بالإطارات أمام المبنى المذكور ما اضطر الموظفين الى مغادرته خشية على حياتهم.

وقال احد اعضاء تنسيقية اعتصام المنشآت النفطية لـ(المدى) ان “المئات من الخريجين المطالبين بالتعيينات في المنشآت النفطية قاموا بخطوة تصعيدية اغلقوا خلالها ديوان المحافظة وقطعوا عددا من الطرق والتقاطعات الحيوية احتجاجا على تأخر وصول اوامر تعيينهم من امانة مجلس الوزراء الى شركة نفط ذي قار”، مبينا ان “ممثلي المعتصمين سبق وان سلموا الحكومة المحلية ووزارة النفط قوائم اسماء تضم 999 اسما من اسماء الخريجين المعتصمين أمام المنشآت النفطية إلا ان تلك القائمة لم يصل أي شيء بصددها الى شركة نفط ذي قار فيما وصلت قائمة اخرى من وزارة النفط تضم 850 اسما ليس فيها أي اسم من اسماء المعتصمين”.

واتهم عضو التنسيقية الذي فضل عدم ذكر اسمه “ادارة محافظة ذي قار بالتراخي تجاه قضيتهم وعدم الجدية في حسمها”، منوها الى ان “مجلس الوزراء وامانة المجلس اتخذوا خطوات جدية لتعيينهم واصدار الاوامر بهذا الصدد غير ان ادارة المحافظة لم تتحرك للتعجيل بإيصال تلك الاوامر الى الجهات المعنية في المحافظة لغرض المباشرة بتعيين الخريجين”.

واكد عضو التنسيقية تواصل الفعاليات الاحتجاجية وغلق ديوان المحافظة لحين الاستجابة لمطالبهم وشمول جميع الخريجين المعتصمين بالتعيينات.

ويواصل المئات من خريجي المعاهد والكليات التظاهر والاعتصام أمام المنشآت النفطية منذ أكثر من سنة للمطالبة بالتعيين في المنشآت المذكورة.

ومن جانبه، قال أحد موظفي ديوان المحافظة لـ(المدى) ان “مجاميع من المتظاهرين الغاضبين من خريجي الكليات والمعاهد احتشدوا أمام مبنى المحافظة واحرقوا عددا من الاطارات ما اضطر ذلك الموظفين الى مغادرة المبنى خشية على حياتهم”، منوها الى ان “الاوضاع سارت بصورة طبيعية بعد مغادرة الموظفين ولم تشهد الاوضاع مزيداً من التصعيد”.

وتشهد محافظة ذي قار عمليات غلق لدوائرها بين الحين والآخر على يد متظاهرين ومعتصمين يطالبون بالخدمات والتعيينات اذ أقدم خريجون يطالبون بالتعيينات في المنشآت النفطية على غلق مبنى المحافظة لخمس مرات متتالية خلال شهري حزيران وتموز المنصرمين فيما قاموا وفي مرات عديدة وفي أزمان مختلفة بغلق شركة نفط ذي قار ومصفى النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية. ويرى العديد من المتظاهرين والخريجين العاطلين عن العمل ان اغلاق الدوائر والشركات الحكومية ناجم عن عدم استجابة المسؤولين لمطالب التظاهرات السلمية التي تنطلق بين الحين والآخر للمطالبة بالتعيينات وغيرها من الحقوق المشروعة، واوضح احد الخريجين المتظاهرين أمام شركة نفط ذي قار في حديث سابق مع (المدى) ان “غاية المتظاهرين والخريجين وابناء العشائر ليست غلق الشركات وتعطيل عملها وانما تحقيق مطالبهم”، واضاف “فعندما يحصل تسويف بتحقيق تلك المطالب يلجؤون الى التصعيد في فعالياتهم الاحتجاجية التي قد تضطرهم لإغلاق ابوب الشركة ومنع الدوام فيها”.

وكانت وزارة النفط اعلنت يوم (27 حزيران 2021) عن إطلاق استمارة الكترونية للتعيينات في وزارة النفط الا ان المعتصمين طالبوا بتعيينهم وفق قائمة الاسماء التي رفعوها وليس عبر التقديم الالكتروني.

اذ اقدم المئات من الخريجين الغاضبين يوم الاحد (20 حزيران 2021) على اغلاق مبنى محافظة ذي قار ومنع المنتسبين من المباشرة بالدوام وذلك للمطالبة باستثنائهم من التقديم الالكتروني للتعيينات في الدوائر النفطية، وفيما اكدوا ان المسؤولين في الحكومة المركزية سبق وان تسلموا قائمة بأسماء 999 خريجا من المعتصمين السابقين امام شركة نفط ذي قار ومصفى النفط لغرض تعيينهم الا انهم لجأوا الى التسويف.

وكانت قيادة شرطة ذي قار اعلنت في (27 تموز 2021) عن اعتقال أكثر من 20 شخصا متورطا بغلق شركتي نفط ذي قار واور للصناعات الهندسية اللتين تعرضتا الى الاغلاق مؤخرا، وتأتي حملة الاعتقالات ضمن عمليات تشديد الاجراءات الامنية للحد من ظاهرة غلق المنشآت النفطية والانتاجية.

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