عملية «عاشوراء الكرامة» في ديالى تقطع خطوط إمدادات داعش

بغداد: عبد الرحمن ابراهيم

أسفرت العملية النوعية التي نفذتها قوات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش في محافظة ديالى، عن تأمين مساحات كبيرة في حوض بحيرة حمرين، وقطع امدادات عصابات داعش الارهابية.

العملية نفذت صباح أمس الثلاثاء، واطلق عليها تسمية “عاشوراء الكرامة”، وشاركت فيها ستة ألوية من الحشد الشعبي، اضافة الى قوات من الجيش.

وشملت العملية التي تهدف الى ملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية وقطع تحركاتها، تفتيش وتأمين حوض بحيرة حمرين ونهر نارين ومحور الشمال ضمن قاطع عمليات المحافظة. وحققت العملية إنجازات عدة تمثلت بتطهير ومسح وتفتيش أكثر من 150 كم2، اضافة الى رفع خمس عبوات ناسفة، وتدمير 3 اوكار، وتفكيك جسر للدواعش في نهر نارين، والاستيلاء على دراجة للارهابيين بعد الاشتباك معهم. وبالتزامن مع تلك العملية، تمكنت مفارز الاستخبارات خلال العملية الامنية في قضاء الطارمية، من إلقاء القبض على أحد المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب في بساتين الزور، وعُثر أيضاً على ثلاثة أوكار للعناصر الإرهابية في المنطقة ذاتها”، يحتوي أحدها على اسلحة وعتاد.

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