غداً.. ملايين الزائرين يحيون ذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع)

في ظل أجواء إيمانية مباركة، يحيي ملايين المسلمين غدا الخميس، ذكرى استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين (عليه السلام) في مدينة كربلاء المقدسة.

وتصاعدت الاستعدادات الامنية والخدمية والصحية من خلال استنفار طاقات جميع الدوائر والوزارات المعنية والمحافظات والعتبتين الحسينية والعباسية، لاظهار هذه المناسبة الاليمة بالشكل الامثل وتقديم الخدمات لملايين المعزين، في وقت جرى فيه تعطيل الدوام الرسمي في كربلاء المقدسة والنجف الاشرف اليوم الاربعاء، لافساح المجال لتنفيذ الخطط الخاصة بالزيارة.

وقال محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي: إن “تعطيل الدوام الرسمي لجميع الدوائر غير الخدمية جاء نتيجة لازدياد اعداد الزائرين، وتمكين الدوائر الامنية والخدمية من تطبيق خططها”.

وفي النجف، قال المحافظ لؤي الياسري: إنه ” تم التأكيد على اصحاب المواكب الحسينية بشأن اهمية الالتزام بتعليمات الوقاية خلال إقامة الشعائر”.

وشهدت مدينة النجف نشر 42 مفرزة، وأكثر من 50 سيارة اسعاف، لتقديم الخدمات العلاجية والصحية خلال اقامة مراسم ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).

من جانبه، قال مدير مركز العمليات وطب الطوارئ في وزارة الصحة الدكتور فاضل الربيعي: إن “الخطة الطبية الخاصة بمناسبة زيارة عاشوراء في كربلاء المقدسة دخلت حيز التنفيذ، وتشمل تغطية الطرق بالمفارز الطبية، وتشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع، لتسهيل مهمة الفرق الصحية وحركة سيارات الاسعاف لنقل الحالات الطارئة”.

أما مدير صحة الرصافة محمد جهاد جواد، فقال لـ”الصباح”: إن “وحدات تعزيز الصحة تواصل نشر التوعية الصحية للمواكب الحسينية بشأن اهمية الوقاية من الوباء، وإجراء الفحوصات اللازمة للزائرين وقياس درجات الحرارة، فضلا عن حملات التعفير على امتداد الطريق المخصص لزوار الإمام الحسين (ع)”.

وخصصت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود اكثر من 300 باص مختلفة السعات لتأمين نقل الزوار على محوري كربلاء ـ بغداد وبالعكس، وكذلك محور كربلاء ـ حلة وبالعكس. بينما اكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي “استثناء المدن المقدسة من القطع المبرمج، ومتابعة الأحمال وإدامة الشبكة والإنارة لطرق الزائرين وتوفير الطاقة للمواكب الحسينية”.

وأشار الى “تشكيل فرق صيانة جوالة توزع بين المناطق، وتوفير المواد الساندة من المولدات وتجهيزها بالوقود، مع تأمين تغذيات ثانوية للمدن المقدسة في حال حدوث أي طارئ”.

بدوره، قال المتحدث باسم هيئة المواكب الحسينية في الديوانية قاسم المنصوري: إن “الهيئة اتمت جهوزيتها وتحضيراتها للانطلاق بفعاليات عاشوراء، واشترطت على المشاركين في اداء الطقوس ضمن المواكب جلب شهادة التلقيح”.

واضاف أنه “تم تزيين شارع المواكب وفصله عن بقية الشوارع لمنع الاكتظاظ وتحقيق انسيابية في الحركة المرورية، وتأهيل الساحات الخاصة بإقامة التشابيه الحسينية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط