مجلس النواب بلا استجوابات.. ونواب يحملون رئاسة البرلمان مسؤولية تعطيلها

اقل من شهرين الوقت المتبقي لعمر البرلمان الحالي وما يزال مجلس النواب خالياً من جلسات استجواب الوزراء والمسؤولين.

ويستبعد نواب في البرلمان انعقاد أي جلسة استجواب خلال الفترة المقبلة لقصر عمر البرلمان وانشغال العديد من النواب بالدعايات الانتخابية.

وفي العام 2020 أحالت رئاسة مجلس النواب ملفات استجواب وزراء المالية، والتعليم العالي، والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات، إلى لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة مستشارين قانونيين للنظر في إجراءاتها الشكلية والقانونية قبل تحديد مواعيد جلسات الاستجواب. ويقول عضو مجلس النواب يونادم كنا في حديث لـ(المدى)، إن “مصير استجوابات واستضافات الوزراء ومحافظ البنك المركزي ما يزال قائما قانونيا ورسميا”، مستدركا بالقول “لكن الأهمية تكمن في اجراء تلك الاستجوابات ام لا”.

ويضيف كنا، ان “عمر البرلمان المتبقي يقدر بنحو 50 يوما على انتهائه ولم تتحقق أي جلسة خاصة بالاستجوابات منذ فترة طويلة”.

ويشير عضو مجلس النواب الى، انه “في حال لم تتم جلسات الاستجواب قبل الانتخابات البرلمانية فليس من حق البرلمان المقبل او الحكومة المقبلة استجواب الوزراء كونهم سيكونون وزراء سابقين”.

ويلزم قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 النافذ في مادته (22) بتشكيل لجنة خاصة لتقديم الرأي والمشورة بشأن مدى توافر الشروط الواجبة في طلب الاستجواب وفق النظام الداخلي لمجلس النواب.

ويستبعد كنا، “استجواب أي وزير خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان الحالي لعدم التوافقات وانعقاد النصابات وانشغال العديد من النواب بالدعايات الانتخابية”.

بدورها تقول عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت في حديث لـ(المدى)، إن “مسألة استجواب الوزراء مرتبطة بالدرجة الأولى برئاسة البرلمان، إذ ان اعضاء مجلس النواب وقعوا منذ العام الماضي على الاستجوابات وما تزال مجهولة المصير”.

وكانت رئاسة مجلس النواب، قد قررت رفع فقرة استجواب وزير المالية علي علاوي من الجلسة المنعقدة في 13 تموز الماضي، بعد موافقتهـا على ادراجه ضمن جدول اعمالها، بعد ان اتهمت لجنة النزاهة النيابية رئاسة البرلمان بعرقلة استجواب وزير المالية علي علاوي، خلال الجلسة التي كان مقررا عقدها في 31 ايار الماضي.

وسبق ان قدمت لجنة النزاهة النيابية، في شباط الماضي، طلبا رسميا الى رئاسة مجلس النواب لادراج استجواب وزير المالية علي علاوي في الجلسة المقبلة حينها، حيث حددت رئاسة مجلس النواب الجلسة الاولى من شهر آذار الماضي موعدا للاستجواب، ثم اعلنت هيئة الرئاسة ارجاء الاستجواب آنذاك بسبب عرض قانون الموازنة العامة 2021 الذي صوت عليه مجلس النواب اواخر شهر آذار الماضي.

وتبين جودت، ان “عدم انعقاد جلسات البرلمان في الفترة التي مضت ليس سببا في تعطيل الاستجوابات”، مشيرة الى، ان “رئاسة البرلمان في حال دعت الى جلسة استجواب سيكون هناك حضور فعلي من قبل اغلب أعضاء مجلس النواب”.

وترى عضو مجلس النواب، ان “هناك تناغما بين الحكومتين التشريعية والتنفيذية”، متوقعة “عدم استجواب أي وزير خلال الفترة المقبلة لقصر الوقت المتقي لعمر البرلمان”.

من جهته يبين المختص بالشأن القانوني حيدر الصوفي في حديث لـ(المدى)، “في حال انتهاء الدورة البرلمانية الحالية دون استجواب للوزراء والمسؤولين الذين من المفترض استجوابهم خلال تلك الفترة فأنهم سيمضون دون أي اجراء قانوني شرط عدم وجود قضايا فساد ضدهم”.

ويضيف الصوفي، أن “القضايا التحقيقية المسجلة في مجلس القضاء ضد أي وزير او مسؤول ستبقى مسجلة حتى وان انتهى عمل الوزير التنفيذي وسيتم التدقيق بها من قبل الحكومة المقبلة”.

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