مستشفى دار التمريض جهود متميزة في مواجهة كورونا

تواصل وزارة الصحة العراقية جهودها بتقديم المساعدات المطلوبة للمواطنين سواء في معالجة مرضى كورونا او في توفير اللقاحات في المراكز الصحية ويعد مستشفى دارالتمريض نموذجا مشرفا في جهود وزارة الصحة لمكافحة فايروس كورونا، من خلال الاستفادة من خبرات كوادره الطبية والجاهزية العالية التي يمتلكها المستشفى لتقديم الخدمات العلاجية واللقاحات للمواطنين.

وفي هذا الصدد برز اسم الاستاذ الدكتور وميض قيس عبد الحسين استاذ جراحة المخ والاعصاب مدير مستشفى التمريض الخاص، وهو أول طبيب تسنم مهام مستشفى (الشفاء) لعزل مرضى كورونا… فضلا من انه طبيب وجراح ماهر فهو إداري مميز نقل مستشفى التمريض الخاص من مستشفى خاسر الى أهم مستشفيات العاصمة بالرغم من قلة الموارد والتخصيصات وستشعر بتلك اللمسات بكل سهولة. . يساعده مجموعة من الاطباء والاداريين نذكر منهم د. محمد كامل رئيس الاطباء المقيمين في مستشفى التمريض الخاص والمدير الفني الدكتور علي خليل الخفاجي والمعاون الاداري علي محمد زاير.. شكرا لكل الجهود التي تسهم في درء الكوارث عن العراق، فضلاً عن جاهزيتها العالية لمواجهة الأوضاع الاستثنائية في مثل هذه الظروف.

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