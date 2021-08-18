ميناء الفاو يصل إلى مراحل متقدمة في الإنجاز.. والنقل تؤكد اكتماله بالموعد المحدد

بلغ العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير مرحلة الاكساء النهائي للشوارع التي تصل إلى الميناء بحسب تصريحات وزارة النقل الأخيرة، مشيرة إلى أن هناك مرحلة أخرى لربطه بخور الزبير.

وقال وزير النقل ناصر حسين الشبلي، إن “العمل يسير بوتيرة عالية”، مؤكدا على “ضرورة انجاز أعمال اكساء الطرق لكون طبيعة الأرض في قضاء الفاو تعتبر إسفنجية والتي وصفها بالصعبة”.

وفيما يتعلق بالنفق العائم الرابط ما بين ميناء الفاو وخور الزبير قال إن “العمل فيه وصل لمراحل متقدمة ومقدار الحفر فيه بلغت 14 م من أصل 30 م داخل الماء”، وهو ما يمثل نسبة 46%”.

وأضاف الشبلي أن “الأرصفة الخمسة في الميناء بلغت مرحلة الدفن ووصلت الآليات الخاصة بإنشائها”، مبينا “توفير 550 مليون دولار كمرحلة أولى للميناء ما يكفي لفتح ما نسبته 10% من قيمة العقد الخاص بالمشروع، موضحا ان المشروع يسير وفق ما مخطط له ضمن الجداول المعدة لانجازه”. ويقول مصدر في الشركة العامة لموانئ العراق لـ(المدى)، إن “شركة دايوو الكورية تعمل على قدم وساق في تطوير وبناء مشروع ميناء الفاو الكبير بحسب العقد الموقع”. ويضيف المصدر، أن “موازنة العام الحالي رصدت أموالاً لإكمال مشروع ميناء الفاو، بما يؤمن صحة تسليم الشركات استحقاقاتها حال تنفيذ الأعمال المنوطة بها”.

ويؤكد أن “الميناء سينجز ضمن المواقيت المحددة بموجب العقد المبرم مع الشركة الكورية”، مبيناً أن “الجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ العقد هي وزارة النقل، كما أنها الجهة القطاعية المستفيدة من هذا المشروع”.

ويشير المصدر، الى انه “كان من المفترض ان يصل بحدود 200 خبير ومعدات ومعامل كبيرة للمساهمة بإنجاز الميناء، لكن الإجراءات بخصوص الجوازات والتأشيرة عطلت وصولهم”. ويبين أن “نسب انجاز المشاريع الخمسة في ميناء الفاو متفاوتة، منها ما سوف ينجز في 3 سنوات واخرى اكثر، لكن المعدل العام لانجاز المشروع سيستكمل بناؤه بالكامل في غضون اقل من 4 سنوات، واذا توفرت اي وفرة مالية سنضغط على الشركة الكورية بهدف انجازه بفترة اقل”. وحاولت (المدى) الاتصال بالمتحدث باسم وزارة النقل حسين الخفاجي لأكثر من 10 مرات للخوض في تفاصيل أكثر عن المشروع لكنه لم يجب.

بدوره، يقول المختص بالشأن الاقتصادي رشيد السعدي في حديث لـ(المدى)، إن “ميناء الفاو سيخدم الاقتصاد العراقي خدمة كبيرة جدا عند اكتماله، إذ ان موقع العراق ستراتيجي بالنسبة لدول الجوار وطريق الحرير”. ويضيف السعدي، أن “من ايجابيات ميناء الفاو انه سيكون البديل لمينائي (جودار) و(جبل علي)، إضافة الى تشغيل الايادي العاملة، وتقليل الكلف التي تصل بها البضائع المستوردة الى العراق”.

ويشير المختص بالشأن الاقتصادي الى، ان “ميناء الفاو يجعل العراق في موضع قوي ومنافس بالنسبة لدول الجوار إذ انه سيؤثر على تحجيم اقتصادهم”.

ويلفت السعدي الى، ان “اغلب دول الجوار تحاول إعاقة تنفيذ مشروع ميناء الفاو كي لا يضرب مصالحهم الاقتصادية”.

ويرى المختص بالشأن الاقتصادي، أن “مشروع ميناء الفاو سيكون موردا أساسيا بديلا عن النفط في حال توفرت إرادة سياسية حقيقية”.

وفي نيسان الماضي، وضع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حجر الأساس للبدء بإنشاء المرحلة الأولى للمشروع الذي يضم 5 أرصفة للحاويات، وحفر القناة الملاحية الداخلية، وإنشاء الطريق السريع بين ميناءي الفاو وأم قصر.

وفي كلمة له أثناء حفل وضع حجر الأساس، قال الكاظمي إن ميناء الفاو سيمنح العراق فرصا كبيرة ويعزز مكانته الجيوسياسية في المنطقة، مشيرا إلى أن العراق أمام مرحلة جديدة فقد تجاوز الأزمات ويتجه نحو البناء والإعمار.

ولفت إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل كثيرة لأهل البصرة وبقية المحافظات، وسيسهم في تطوير المحافظة.

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