284 مرشحاً استبعدوا من الانتخابات.. 219 منهم بسبب البعث

بغداد/ تميم الحسن

استبعدت مفوضية الانتخابات قرابة الـ300 مرشح عن الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في تشرين الاول المقبل لـ7 اسباب مختلفة.

الاتهام بالانتماء الى حزب البعث المحظور والمُجرم بقوانين شرعها البرلمان منذ سنوات، كانت السبب لوحدها بابعاد اكثر من 200 مرشح.

والغريب ان بعض المبعدين تحت بند “البعث” نواب في الدورة الحالية والسابقة، وآخرين مسؤولين محليين.

ويفترض ان هؤلاء (المبعدون) كانوا قد مروا على هيئة المساءلة والعدالة التي تعمل بنسختها الحالية والسابقة “اجثثات البعث” منذ اكثر من 15 عاما.

كذلك ابعد اكثر من 20 آخرين بسبب أحكام قضائية من بينهم لاعب كرة قدم شهير، بالمقابل غاب اسم وزير سابق كان قد أبعد عن السباق الانتخابي بسبب شبهات “تزوير”.

وشملت قائمة المستبعدين الصادرة عن مفوضية الانتخابات وفاة عدة مرشحين، ونحو 15 آخرين لم تنطبق عليهم شروط الترشح من بينهم نائب فائز في انتخابات 2018.

اضافة الى اكثر من 10 مرشحين لم يكملوا اوراق الترشح من بينهم نائبة، وحالة واحدة تم حذفها من القوائم.

واحتلت بغداد المركز الاول بعدد المستبعدين بأكثر من 80 مرشحا، فيما لم يستبعد اي مرشح في اكثر من مدينة في كردستان. وفي اواخر حزيران الماضي أعلنت مفوضية الانتخابات، أن باب الترشيح للانتخابات المقبلة اغلق نهائياً، فيما اكدت بعد ذلك انه يمكن للمستبعدين الطعن في القرار.

المستبعدون حسب المحافظات

ووفق قوائم مفوضية الانتخابات فقد بلغ عدد المستبعدين من الانتخابات المقبلة 284 اسما، 84 منهم في بغداد، وتأتي بعد نينوى بـ61 مبعدا.

ثم صلاح الدين 26 اسما، و18 من الانبار، و14 من ديالى، و12 في ذي قار، و12 في واسط و10 في كل من الديوانية (القادسية) والنجف.

اما اقل المحافظات التي شهدت استبعادا للمرشحين فهي: بابل 7 مبعدين، كربلاء وكركوك 6، ميسان 5، والمثنى 4. بالمقابل لم يستبعد أي مرشح من اربيل والسليمانية، فيما استبعد مرشح واحد فقط من دهوك وهو نائب ابعد عن البرلمان في 2019 ومنحه لآخر بسبب “خطأ في احتساب الأصوات”.

بسبب البعث

المبعدون بسبب شمولهم باجراءات المساءلة والعدالة بلغ عددهم 219 اسما، من بينهم النائب الاخير والوحيد عن دهوك.

النائب هو صاحب “كوتا المسيحيين” عن بغداد في الانتخابات الماضية برهان الدين اسحاق، الذي منح مقعده في نيسان 2019 الى يونادم كنا.

اللافت ان سبب استبدال المقعد وقتذاك لم يكن بسبب “البعث” وإنما لخطأ في احتساب الاصوات، كما صرح حينها النائب البديل يونادم كنا.

وقال كنا آنذاك إن “مفوضية الانتخابات هي من تتحمل المسؤولية كونها احتسبت الأصوات بشكل صحيح حيث حصل النائب برهان إسحاق على 950 صوتا فيما حصلت شخصيا على 6000 صوت”. لكن جوزيف صليوا النائب السابق والمرشح الحالي عن “كوتا المسيحيين” في اربيل، اعلن وقتها حصول ما اسماه تدخلاً ايرانياً لإعادة رئيس ائتلاف الرافدين يونادم كنا الى البرلمان، بدلا عن النائب برهان الدين اسحاق.

بالمقابل كان اسحاق قد وصف قرارات المحكمة الاتحادية بـ”المتناقضة”، واستغرب قيام المحكمة ذاتها بالتصديق سابقا على عضويته ثم الطعن بها!

الى جانب اسحاق، فقد ابعد عباس الخزعلي وهو نائب في الدورة 2010- 2014 عن الديوانية (القادسية)، واكمل دورته البرلمانية حتى النهاية.

وتقوم اجتثاث البعث ثم هيئة المساءلة والعدالة بتدقيق اسماء المرشحين للبرلمان والمجالس المحلية في كل انتخابات، كما تذهب أوراق كل المسؤولين الى نفس الجهة قبل التوظيف.

ومن المفارقات في الاستبعاد بسبب الانتماء للبعث، فهناك ضياء الدوري النائب السابق والذي اكمل الدورة البرلمانية حتى النهاية، واعتقل في 2018 بتهمة الارهاب، لكن النائب احمد الجبوري قال ان الاعتقال “بسبب عشائري”.

كذلك استبعد لنفس السبب عبدالكريم العلواني العضو السابق في مجلس محافظة بابل، وعزيز خلف الطرموز مستشار محافظ الانبار وشقيق عضو مجلس المحافظة اركان الطرموز.

ايضا استبعد قاسم الجغيفي وهو عضو سابق في المجلس المحلي لقضاء حديثة غربي الانبار، ومخلف الدليمي نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين سابقا، ومرشح للبرلمان في 2014.

أحكام القضاء وأسباب اخرى

المرشحون الصادرة بحقهم احكام قضائية كان عددهم 22 اسما، ابرزهم اللاعب العراقي المعروف ليث حسين، وخديدا جوكي وهو مدير ناحية سنوني في سنجار شمال الموصل، وانتصار سعدون وهي مرشحة في 2018 عن ائتلاف النصر في ميسان.

الوفاة ايضا كانت السبب بشطب 5 مرشحين من قوائم المتنافسين، و14 اسما ضمن بند خارج الضوابط، ابرزهم النائب عن الانبار فالح العيساوي الذي عين بعد ذلك وكيلا لجهاز الامن الوطني.

اما المرشحين الذين لم يكملوا أوراقهم واخرجوا من السباق الانتخابي، فكان عددهم 14 اسما، من بينهم النائبة عن بابل في تيار الحكمة لبنى رحيم.

وحذف من القوائم مرشح واحد فيما لم يذكر السبب والجهة التي قامت بحذفه، أما الذين لم يجلبوا صحة صدور لاوراقهم وابعدوا على أساسه من الانتخابات بلغ عددهم 8 مرشحين. وكان من بين الذين ابعدوا للسبب الاخير هو وزير الداخلية الأسبق فلاح النقيب، فيما غاب اسمه في القوائم النهائية للمبعدين الصادرة عن المفوضية.

وكان كتاب قد صدر من المفوضية في حزيران اكد ابعاد الاخير لعدم تقديمه الوثيقة الدراسية خلال المدة المطلوبة، ولذلك قررت المفوضية إبعاده عن الانتخابات.

والنقيب هو وزير الداخلية في حكومة اياد علاوي، وكانت مذكرة اعتقال قد تدولت في الاعلام صدرت بحقه في 2016 بسبب قضايا الفساد.

بالمقابل كان وزير الداخلية قد اثار جدالا حيث اتهم في لقاء على احد المحطات العربية، ايران بالوقوف وراء تفجير قبتي الامامين العسكريين في سامراء في شباط 2006.

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