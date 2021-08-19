أشياء من هذا القبيل : ليس مدحا ..ولا غرور !

بقلم مهدي قاسم

إنما …………………

الذي يعجبني في نفسي و يهبني طاقة إيجابية أيضا :

هو إنني لا اتابعُ أحداث ومحن العالم الدراماتيكية

بلامبالاة أمرؤ كأنما مُغمى عليه فوق سرير أوهامه هامدا ، حالما بمواكب مجد بعيد ..

بل أتابعُ ناظرا ، مستطلعا ، بعيون واسعة وقلب منفتح كأفق شاسع :

قلب مثل رادار متحرك على جميع جبهات ….

قد يرصد حتى جهود نملة مثابرة

وهي تصعد جبلا عملاقا لتجمع قوت الشتاء ..

قد يقول أحدهم أنه إدمان …

بشكل من أشكال ..

في أن أضع هموم العالم في كيس كبير وأحمله على كتفي ليلا ونهارا

ربما ….. إنه كذلك ..

ولكنه إدمان بسحر خاص وشغف جميل وآسر بالنسبة لي

لكونه يريح ضميري و يبلوّر معنى وجودي..

طبعا …..

ما أكتبه هنا ليس مدحا أو غرورا.. لا قطعا ..

إنما ردا أو توضيحا لأحدهم كتب لي على ” الخاص ” يقول

لماذا لا تكتب حصرا نصوصا أدبية !..

بدلا من إهدار طاقتك في الكتابة عن السياسة و الشأن العام ؟..

شكرا ” للنصيحة الأخوية ” !..

ولكنني لستُ بحاجة إليها صديقي الناصح و الحريص والقلق جدا من أجلي !! ..

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