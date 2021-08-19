الكاظمي يهاتف السيسي بشأن ملفين يخصان العراق

هاتف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ناقش معه ملفين يخصان العراق.

واكد الرئيس السياسي، خلال بيان من الرئاسة المصرية، “دعم مصر لكل جهد من شأنه أن يعزز من أمن واستقرار العراق، وجهود الكاظمي لتقوية دور مؤسسات الدولة العراقية وصون سيادة وعروبة العراق”.

وشدد السيسي على أن “مصر ستواصل العمل على تعزيز أطر التعاون مع الجانب العراقي الشقيق في مختلف المجالات، سواء علي المستوي الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن”.

وعلى صعيد متصل قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، أن “الاتصال تناول التباحث حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الأهتمام المشترك، خاصةً مستجدات الأوضاع في أفغانستان، بالإضافة الى عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين”.

ونقل راضي تأكيدات الكاظمي على “تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، خاصةً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية”.

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