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اهالي اربيل يشتكون من قلة المياه و المعارضة تتدخل 

الكاتب : سجاد شنكالي
نص المقالة :
منذ فترة طويلة و أهالي أربيل يعانون قلة المياه نادوا كثيرا ولم يروا جواباً من الحكومة و أستمر الجفاف حتی ان قام رئيس المعارضة الكردية بٲرسال الف صهريج من المياه و عندما رأت الحكومة بأن المعارضة تستجيب لمطالب الشعب قام محافظ أربيل مسرعاً بإحضار المياه و توزيعها على  الشعب.
توزيع المياه من قبل محافظ أربيل أتی بعد ماقام به رئيس حراك الجيل الجديد ، لا نفهم لماذا الحكومة لاتعمل بجد ولانعرف لماذا الحكومة لاتعمل إلابعد أن تری ضغوطات من الطرف المعارض ، يجب علی الحكومة حل مشكلة نقص المياه بٲقرب وقت لمنع حدوث احتجاجات كبيرة تمتد لكافة المحافظات الكردیة.
لا نتمنی حدوث مظاهرات  لكن المضاهرات السلمية حق الشعب ، و علی الحكومة توفير مايحتاجه الشعب و أقل شيء یطالب به الشعب هو المیاه ، المعارضة اخذت مكانة في قلوب الشعب الكردي في هذه الاوقات العصيبة و الصعبة علی اهالي اربيل.
صورة لي :
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