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جنايات البصرة : الحكم بالإعدام شنقا ” مرتين” لقاتل

بغداد / إعلام القضاء
أصدرت محكمة جنايات البصرة بهيئتها الثانية حكما بالإعدام شنقا مرتين على مدان قام بجريمتي قتل لمصلين عند خروجهم من المسجد في قضاء الزبير بمحافظة البصرة وبدوافع إرهابية .
وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “المحكمة  أصدرت قرارها بالإعدام مرتين الأولى عن قيامه بالاشتراك مع متهمين مفرقة قضاياهم بإطلاق النار على المجني عليه الأول عند خروجه من جامع ( المنتفج)  في الزبير وحكما ثاني بالإعدام شنقا عن جريمة إطلاق النار على المجنى عليه الأخر عند خروجه  من جامع البراك في منطقة الزبير وكلا الجريمتين بدوافع إرهابية .
وأضاف المراسل أن “الحكم صدر استنادا لإحكام المادة الثانية / 1،3 وبدلالة المادة الرابعة /1  من قانون مكافحة الإرهاب  رقم 13 لسنة 2005  .

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