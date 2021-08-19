رئيس الوزراء والرئيس الإيراني يبحثان العلاقات الثنائية

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، العلاقات الثنائية بين البلدين وعدداً من القضايا

ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الجانبين تبادلا التعازي باسمي شعبي البلدين الصديقين، بمناسبة حلول أيّام عاشوراء، وذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام). وعبّر رئيسي عن شكره للكاظمي، وجهود العراق حكومة وشعباً في استضافة زائري المناسبات الدينية، بينما أكد الكاظمي تمنياته بالتوفيق والسداد لرئيسي بمناسبة تسنّمه مهامه الرئاسية.

وبيّن رئيس الوزراء خلال الاتصال، ضرورة تعزيز العمل الثنائي المشترك في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وأهمية التواصل المستمر بين مختلف الأطراف؛ لتوثيق الاستقرار، ودعم التنمية المستدامة، والتكامل الإقليمي للمنطقة بأكملها. وعبّر الرئيس الإيراني عن تقديره لدور العراق البارز في تقريب وجهات النظر في المنطقة، والجهود الدبلوماسية التي تضطلع بها الحكومة العراقية في خدمة السلام، ومصالح شعوب المنطقة.

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