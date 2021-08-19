قوة من الـ”بككة” تعتدي بالضرب على كادر قناة “روداو” في سنجار وتحطم عجلتهم وتصادر معداتهم

18/8/2021

اعتدت قوة تابعة الى الـ”بككة” في قضاء سنجار على فريق قناة روداو اثناء اداء مهامهم في احدى القرى التابعة للقضاء، مساء امس الثلاثاء.

وقال مراسل القناة تحسين قاسم لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة انه كان مع زميله المصور علي حماد في قربة “سكنة” لتغطية الأثار التي خلفها القصف التركي على احدى المستشفيات في المنطقة، وتفاجأ بقيام عناصر من “بككة” بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح، ما اسفر عن إصابة المراسل في الرأس والقدم ومنطقة الظهر بكدمات، كما اصيب زميله المصور في منطقة الظهر، نقلوا على اثرها الى المشفى القريب لتلقي العلاج، فيما عمدت القوة الى تحطيم كاميرا القناة ومعداتهم الصحفية والاستيلاء على الحاسوب المحمول والاوراق الرسمية، ومصادرة جميع الأوراق الرسمية الخاص بهم، فضلا عن تحطيم سيارة مراسل القناة الشخصية. واشار تحسين الى ان القوة هاجمت الكادر وحاولت قتلهم إلا ان تدخل بعض المارة من العزل مكنهم الخروج من المنطقة. واذ تتمنى جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق السلامة للزملاء الصحفيين، فانها تعد ما تعرض له الزملاء من قبل قوة اجنبية اعتداء صارخا، وان السكوت عليه يعد انتهاكا لحرية العمل الصحفي المكفولة دستوريا. كما تطالب الجمعية القائد العام للقوات المسلحة لملاحقة القوة التي اعتدت على الزميلين، فضلا عن تواجدهم غير الشرعي في المنطقة، بوصفهم قوة اجنبية

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