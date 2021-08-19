محاكمة نجمة إنستغرام في تركيا بتهمة “الفحش”

يتابع حساب ميرف تاسكين على إنستغرام نحو 600 ألف شخص

قالت شابة تركية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي إنها تُحاكم لنشرها صوراً على سبيل “المزاح” من داخل متحف الجنس في مدينة أمستردام الهولندية.

وكانت ميرف تاسكين (23 عاماً) قد شاركت صوراً لألعاب جنسية اشترتها من المتحف، خلال رحلة بمناسبة عيد ميلادها، في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

وبعد بضعة أشهر من نشر الصور ألقي القبض عليها في تركيا، حيث تعد مشاركة أي محتوى غير محتشم جريمة.

وتقول الشابة إنها استدعيت إلى المحكمة لمواجهة “تهم بالفحش”.

ويمكن، بموجب القانون التركي، تغريم أي شخص ينشر مواداً غير محتشمة أو سجنه لمدّة تصل إلى ثلاث سنوات.

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