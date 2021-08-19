هزيمة امريكا من افغانستان. هل تعلّمَّ العراقيين الدرس؟

مرة اخرى راينا امام اعيننا كيف اذل الله امريكا اليوم بافغانستان بعد هزيمتها المذلة في فيتنام بالامس. لقد اذاقها الافغان مرارة الفرار المذل لتجر اذيال العار والشنار. نرى هزيمتها في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين في عجلة من امرها للهروب من كابل مع جيشها العرمرم. تاركة عملاءها يتساقطون من طاىراتها الهاربة. ناكثة عهودها ووعودها بحمايتهم كما فعلت مع عملائها في فيتنام.

لقد هزمت هذه المرة من قبل مقاتلين يمتلكون اسلحة بدائية خفيفة. ليس وراءهم الصين او روسيا كما هو حال المقاتلين الفيتناميين. لقد احتلت امريكا اراضي الشعب الافغاني قبل عشرون سنة فابعدوا طالبان عن الحكم. لكنهم صمدوا وتكاتفوا طيلة الفترة الماضية رغم الظروف الصعبة في مقاتلة ومحاربة امريكا واذنابها. كان مصدر قوتهم ايمانهم بتحرير وطنهم ونيل استقلالهم الحقيقي.

لقد فرض الامريكان هيمنتهم على افغانستان منذ اواخر عام 2001. اختاروا عملاء لهم فنصبوهم حكاما لهذا البلد واغدقوا عليهم الاموال الطائلة والاسلحة المتطورة الحديثة. ثم حفوهم بالرعاية ووفروا لهم الغطاء السياسي في الامم المتحدة والاوساط الدولية الاخرى. ثم قاتلت امريكا من اجل بقاء عملاءها باحدث الاسلحة دون ان يحاسبهم احد. فالامم المتحدة بخدمة امريكا وعملاءها والاتحاد الاوربي يلهث كذلك لطلب رضاهم وروسيا والصين لا تهمها غير مصالحها واهمية الحفاظ عليها.

بعد حوالي عام ونصف فبركت امريكا اكاذيب لاحتلال العراق. هذا البلد العربي العريق الذي يمثل الحضن الاسلاسي للحضارة الانسانية. احتلت امريكا العراق في نيسان 2003.

ان كانت امريكا قد اقنعت الراي العام العالمي لاحتلال افغانستان بعد احداث 11 ايلول 2001. فان غزو العراق قد جوبه بمعارضة عالمية واسعة حتى من شعوب تلك الدول التي قامت بالغزو امريكا وبريطانيا. كان الغزو اذن يعتمد على اكاذيب واباطيل تدعي ربط النظام العراقي بالقاعدة واسامة بن لادن.

كما ان اسلوب احتلال العراق وحيثياته يختلف كثيرا عن احتلال افغانستان. اذ تبنت امريكا العقيدة الصهيونية التي تريد الانتقام من الدول العربية سيما العراق الذي كان لا يسير على هواها. لذلك فالاولوية هي تدمير القوة والارادة العراقية خصوصا الجيش العراقي. لقد حيكت اكاذيب اسلحة الدمار الشامل الكيميائية والبيولوجية والنووية. كانت تلك الاهداف صهيونية بامتياز لتخريب وتدمير هذا البلد.

من جهة اخرى كانت امريكا منذ غزو الكويت من قبل النظام العراقي السابق لها موطئ قدم مع القادة الاكراد والطائفيين الشيعة الشعوبيين. كانت امريكا قد طرحت تقسيم العراق الى ثلاثة كيانات. هستيريا الاستحواذ على السلطة من قبل رجال دين شيعة وسياسيين طائفيين استئصاليين جعلتهم كالمجانين يلهثون وراء امريكا وإسرائيل. يمنحوهم ما يريدون من معلومات للتعجيل بالاحتلال الذي سموه تحرير. وارادوا ان يجعلوه يوما وطنيا.

طيلة فترة تسعينات القرن الماضي كان الموتمر الوطني العراقي (مرتزقة الاحتلال من العراقيين) خير معين. ليكون معولا مساعدا للاحتلال لتنفيذ المطالب الصهيونية. ما ان حدث الاحتلال حتى سارع مرتزقته العراقيين العمل لتمزيق النسيج الاجتماعي العراقي. السني الشيعي والعربي الكردي التركماني والمسلم المسيحي. في حين لم يعمل هذه الجرائم عملاء الاحتلال الامريكي الافغان. فلم يسرقوا المال العام باستثناء ما منحتهم امريكا من مساعدات.

ان استمرار سلطة بغداد تعني استمرارية انحدار البلاد نحو الهاوية من قبل خونة الدين والوطن والشعب. تعني ايضا سرقة ثروات الوطن وزيادة معانات شعبه. مما يدفع البلاد الى مزيد من التخلف والانحطاط والحروب العبثية الداخلية التي لا تنتهي. ان بقاءهم بالحكم يعني ايذانا بانهيار مروع للدولة وللقيم الاخلاقية ومزيدا من التمزق الاجتماعي.

د. نصيف الجبوري

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