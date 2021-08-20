أطاحت بالقاتل.. الشرطة تكشف تفاصيل جريمة قتل في ميسان

كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة ، تفاصيل جريمة قتل حدثت في المحافظة، فيما تمكنت من القاء القبض على القاتل.

وقالت المديرية في بيان لها، إن “مفارز شعبة مكافحة إجرام البلدة التابعة الى قسم مكافحة الإجرام في ميسان ، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بجريمة القتل العمد وتسليمه الى العدالة بعد جهود أمنية عالية”.

وأضافت، أن “العملية تمت بعد أن حدثت في وقت سابق، جريمة قتل بحق أحد المواطنين بالقرب من (حديقة السندباد) وسط مدينة العمارة، ونظراً لأهمية الحادث وخطورته تم تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات الجريمة، ونتيجة للجهود الكبيرة والعمل المتواصل من قبل فريق العمل وبعملية أمنية، تم القبض على المتهم (ح ج هـ) والذي اعترف صراحةً على قيامه بقتل المجنى عليه بالاشتراك مع ثلاثة متهمين أخرين، وذلك بسبب وقوع شجار فيما بينهم”.

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