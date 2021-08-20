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اعتقال ثمانية أشخاص تسللوا من سوريا إلى العراق

أعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن اعتقال ثمانية أشخاص تسللوا من سوريا إلى العراق.

وقالت الخلية في بيان، إنه “استنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ٢٠ احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ومن خلال الاستعانه بالكاميرات الحرارية تم مراقبة وجود تحرك لمجموعة من الاشخاص قرب الساتر الحدودي ما بين العراق وسوريا لاجتيازه عبر المنطقة الواقعة ما بين رجم العبد وبير ادم شمالي قضاء سنجار غربي نينوى”.

وأضافت “قامت مفارز الاستخبارات وقوة برية من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٢ بنصب كمين محكم لهم في المنطقة ذاتها والقبض عليهم بعد اجتيازهم الحدود وتبين انهم من حملة الجنسية السورية”، مؤكدة “تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

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