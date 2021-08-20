تحذير من الإحتيال: الجيد تعني سيء في شهادة العمل السويدية

إيهاب مقبل

هل حصلت على شهادة عمل سويدية من صاحب العمل، وكتبَ لك في الشهادة بعد إنهاء وظيفتك أن عملك كان جيدًا وفرحت بهذا التقييم؟ إعلم إنك تعرضت للإحتيال، فشفرة (جيد) تعني (سيء) لدى أصحاب العمل الآخرين.

لكل شخص الحق في الحصول على تقييم عادل في شهادة العمل (tjänstgöringsintyg) بعد إنهاء وظيفته. وهذه الشهادة لا تمنح إلا للأشخاص الذين عملوا لمدة تزيد عن ستة أشهر. ولكن كيف يُفسر أصحاب العمل الآخرين هذه التقيمات؟ تكمن المشكلة عادة في تحديد من يعرف ما يكتب ومن لا يكتب، وفيما لو تعرضت للظلم والتمييز من صاحب العمل أم لا. لا يملك أصحاب العمل في القطاع الخاص عادةً إرشادات حول كيفية استخدام هذه التقييمات فيكتبون عادة كلمة (جيد)، بينما يتعرض العديد من الموظفين في القطاع الحكومي للظلم والعنصرية فيكتبون لهم عادة جملة (وأتمنى له التوفيق في حياته العملية)، في حين أن الشركات الكبيرة التي تستخدم قوالب خاصة لتقيم أداء الشخص العامل لديها تكتب بالكاد (متوسط). الشخص الذي لا يعرف كيفية وضع تقييم عادل في شهادة العمل يمكن أن يؤذي الموظف بالفعل ويحرمه من العمل لفترة طويلة.

في السويد يستخدم أصحاب العمل في القطاع الحكومي (شفرات) تعني لكَ شيئًا بينما يفسرها أصحاب العمل الآخرين بسياقات مُختلفة، فلماذا لا يكتب صاحب العمل كما هو بالضبط؟ تُعلل المؤسسات الحكومية السويدية ذلك بإنه سيكون من الظلم أن يكتب لشخص ما شيئًا سلبيًا في شهادة العمل. ولكن إذا كنت عديم الخبرة، فأنك ستحمل معك (شهادة وفاة) وليس (شهادة عمل) عند بحثك عن وظيفة جديدة! في الواقع هذا نوع من الإحتيال الحكومي على الناس، يستغلون فيها عاطفتك وجهلك بطرق احتيالهم.

وللإختصار، يمكن تفسير معظم الشفرات الحكومية في شهادة العمل السويدية على النحو التالي، ومن المهم كموظف أن تقرأ بعناية شهادة عملك:

– أداؤك جيد Bra = أداؤك سيء

– أداؤك جيد جدًا Mycket bra = أداؤك عادي

– أداؤك جيد للغاية Synnerligen bra = أداؤك رائع

– أتمنى له التوفيق في حياته العملية och önskar honom lycka till i hans vidare arbetsliv = أداؤك سيء ولا يفضل توظيفه

– توصياتنا Våra rekommendationer = أداؤك أقل من المتوسط

– مع أفضل توصياتنا Våra bästa rekommendationer = أداؤك متوسط

– مع أفضل توصياتنا جدا våra allra bästa rekommendationer = أداؤك أعلى من المتوسط

– طريقة مرضية Tillfredställande sätt = مهامك أقل من المتوسط

– طريقة جديرة بالتقدير Förtjänstfullt sätt = مهامك متوسطة

– طريقة ماهرة وجديرة بالتقدير Skickligt och förtjänstfullt sätt = مهامك أعلى من المتوسط

– 1 = يرضينا

– 2 = يرضينا بالكامل

– 3 = نتيجة جيدة

– 4 = نتيجة جيدة جدًا

– 5 = نتيجة جيدة بشكل إستثنائي