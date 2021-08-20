تحرير نصوص الاخبار ووهم القراء

محمد وليد يوسف الامام

عكِفتُ على متابعة الاخبار المحلية من خلال الصحف الورقية المطبوعة، ربما ولاءاً وحنيناً لتلك الايام الجميلة التي كان تختلط فيها رائحة الاوراق ممزوجة برائحة الحبر وما يتركه من الوان بفعل الجو على الايدي، وقد يكون حباً لقراءة بين اعمدة الكتابة وتداخلها مع الصور وانزياح البعض خطأً عن النظام ليؤسس فضاء قراءة اشتقت له لانه يتحد مع اللحظة ويرسخ موقع الخبر في الذهن، الالوان المتيسرة من الاسود وبعض من الاحمر كان ينتشر عبر الخبر في تشكيل لوني ندركه بالكلمات ليس كما نهتم به الان من اعدد الالوان وجودة الطباعة ونقاء الصورة التي تغطي في كثير من الاحيان عن المحتوى المكتوب .

سبب اخر حرصت على ان احظى به، وهو لقاء بائع الجرائد الذي يبادر بالركض هنا وهناك بين السيارات وعلى الارصفة مروجاً لصحف اليوم بين الزبائن، فتكون” صباح الخير عمي” رطبة باردة في الحر ودافئة في البرد حتى راح يعرف ما ارغب من الصحف الرصينة ويعتذر احيانا بنفاذها معوضا ذلك بالاعتذار وكومة من الصحف الاقل حظاً.

كنت استرق العناوين بلمحات توقفي بالاشارة الضوئية، وأضع اوليات القراءة حال تمكني من ذلك، ابتدء بما جذبني من العناوين باحثاً عن تفصيلات تشبع رغبتي، وما ابدء بقراءة التفاصيل حتى ادهش اني اعرف المحتوى مسبقاً لان نصوصه عامة المعالم يمكن استخدامها في اي خبر، لا تمس جوهر الخبر لانها تدور حول العنوان وليس فيه. سوى التكرار

شَكَكتٌ بالذاكرة المتقادمة علها ورطتني بزيف الوقائع، ان الخبر (حينها)، كان مستوف لجوانب الفضول منزوع التكرار سهل المتابعة دون تعطفات وفرعيات. فالخبر بالمنشيت العريض هو نفسه في التفاصيل ، يتبع قوالب التحرير المتعارف عليها والتي تسهل التفريق بين تحرير لخبر سياسي او رياضي.

راجعت الاخبار تلو الاخر من صحفها الحالية، الى الصحف الالكترونية علني اجد ما يعطي الخبر حقه ،دون تمييز الى قالبه ان كان نثريا او ماسيا. حتى ادهشني ظهور الشخص الثالث المحوري الغائب دائما وابداً، هذا المصدر المطلع العليم دائما يتَستَر بين الصياغات ليكون نفسه في كل وقت ، يثتير المواضيع ويكشف المستور يُثًّبت ولا يخمن ورغم ذلك لا يكشف عنه، الا بالاشارة الى مصدر لم يرغب الكشف عن اسمه !!؟

احتمال ان يكون هذا التخفي دفعا بالضرر على الشخص، او خوفاً من عواقب التصريح والتعرض للمشاكل او حتى تحمل المسؤولية، رغم من المفروض ان تكون على الاقل امام المحرر شخصيته معروفة.

أو إن هذا المستتر قد يكون المحرر نفسه، الذي يصوغ الاحداث ويكتب سيناريوهات بأسم الغير، “أكد مصدر مقرب لا يرغب الكشف عن اسمه..”ويطلب منا المحرر التصديق دون ادلة او على الاقل القرائن.والاغرب هو بناء الاستنتاجات على مقدمة غير مؤكدة مصدرها هذا المتخفي وراء العبارة المقدسة .

أحرجت مواقع التواصل الاجتماعي و تسهيل النشر على المواقع الاخبارية، ممتهني الكتابة الصحفية من الصحفيين، فكثر عدد المراسلين وازداد المحررين ، وبتنامي الظاهرة ظن الممارسيين الجدد انهم قد دفعوا بتحرير الخبر الى نطاق مهم اندمج به التحرير بالسرد والمزاجية وتقليص نطاق الموضوع، مع ذلك بقي السيد المستتر والمجهول العالم رافضاً ان يظهر للعلن وان يفصح عن نفسه ليعضد الثقة بالقول ويشهد امام القراءما جهلوا. هذا المستتر هو شخوص يضعوا السيناريوهات ويقدموا تفسيرات مضللة بقصد دون ان يكون الاختفاء وراءه خوفا

محمد وليد يوسف الامام

اب 2021

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط