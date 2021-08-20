بسم الله الرحمن الرحيم

(ترويج الكراهية ضد امريكا..بين المسلمين)..(تدر مئات المليارات..لجيوب تجار السلاح داخل امريكا نفسها..وتخدم اسرائيل)

اذا تريد ان تجند انتحاري او مليشاتي.. بالشرق الاوسط.. ما هو الخطاب..الجواب..العداء ضد امريكا واسرائيل فتخلق الفوضى ..هنا يطرح سؤال ..هذا بالمحصلة يخدم من؟..الجواب لمصلحة اسرائيل ولوبي داخل امريكا يريد ابعاد الشرقيين ومنهم المسلمين.. عن امريكا نفسها.. لارللللللللللللللللل(فالمحصلة.. اذا كان (قادة) المتطرفين والتكفيريين كطالبان والقاعدة وداعش والاخوان والولائيين .. عملاء لامريكا.. السؤال اتباعهم بعشرات الالاف بل مئات الالاف المسلحين.. كيف جندوهم؟ الجواب بالترويج ضد امريكا).. فاصبح العداء ضد امريكا عقيدة لديهم.. (علما اني لست ضد امريكا ولا اسرائيل).. ولكن هنا نطرح (افكار من وحي نتائج ما يجري).. ومن وحي (نقاشات حصلت مع اوربيين اخيرا وكنت حاضرا.. وانقل رؤى طرحت في هذا المجال)..

.. لوبي داخل امريكا يريد عدو لامريكا..واختارا المسلمين لذلك..

ليكونون حاضنة للسلاح والمليشات والمتطرفيين والطائفيين…لتجارة السلاح والمخدرات والحروب… فالعداء لامريكا تجارة للسلاح والارهاب والمخدرات.. (فاحياء الاسلام الراديكالي.. من دعمه) منذ الحرب الافغانية؟ (والاسلام الردكالي الشيعي من سهل وصوله للعراق)؟ في وقت (الاسلام الردكالي كاد ينتهي قبل عقود).. (المحصلة تبيض الاموال الغربية والعالمية بالعراق.. ومنها اموال امريكية.. تساهم ببث العداء ضد امريكا بالشرق الاوسط وخاصة بالعراق).. (تنبيه.. هنا لا نتهم امريكا كدولة ولكن لوبي داخلها)..

لا اقول صادقوا امريكا ..ولا تنبطحوا لها …ولا تعادوها…هنا مربط الفرس..

فامريكا داخلها (جماعات الضغط- اللوبيات).. فلوبي سلاح.. لوبي يهودي.. لوبي ايراني.. لوبي مكسيكي .. لوبي معادي للمسلمين.. لوبي معادي للصين.. لوبي معادي لروسيا.. لوبي مناصر للمسلمين.. لوبي معادي للسامية.. لوبي معادي للسود.. لوبي ذوي البشرة السمراء.. لوبي شركات الادوية.. الخ..

لن ابالغ ان قلت لك لو برز حاكم نزيه ومخلص.. باي دولة اسلامية كالعراق او افغانستان…يتقرب لامريكا (ومصدك نفسه).. ليبني دولته ووطنه.. سيتم قتله من جناح في CIA نفسه.. او من قبل الموساد…لابقاء اعداء امريكا على سدة الحكم..لان هناك تيار داخل امريكا لا يريد المسلمين اصدقاء او مقربين من امريكا.. واخر يريد ابقاء الوضع على ما هو عليه.. لقناعته بان هناك شعوب يستحال ان تنهض كالشعوب العراقية والافغانية ..

ولا ننسى بان هناك (لوبي فارسي داخل امريكا .. يريد امريكا ان تدخل الشرق الاوسط والعراق عبر طهران وليس بغداد او الرياض).. لذلك هذا اللوبي الفارسي داخل امريكا.. بالتعاون مع ايران.. يعمدون ايضا لتصفية اي صوت عراقي او لبناني او افغاني يدافع عن العلاقات العراقية الامريكية، او الشيعية العربية مع امريكا، او الافغانية الامريكية)..

انتبهوا: تم قتل الخوئي ٢٠٠٣ الذي اراد تقريب الشيعة لامريكا واوربا…وكذلك محمد باقر الحكيم تم قتله…ففسح المجال لصناعة زعامات معادية لامريكا كمقتدى الصدر وقيس الخزعلي…..الخ.. وسلموا زعامات مليشيات قامت بوجود عشرات الالاف من الجنود الامريكان.. فهمت اللعبة…

العداء لامريكا تجارة بعشرات المليارات بل مئات المليارات الدولارات…

مليشات ومخدرات وجنس وخطف وعرقلة البناء المدني.. مثال (شركة امريكية لبناء مجمعات سكنية.. كم تحتاج من السنوات لانجاز العمل وكم تربح؟؟ بضع مئات الملايين الدولارات باربع سنوات مثلا؟ في حين بيع صفقة سلاح بمليارات بل عشرات المليارات الدولارات مقابل بضع مئات من قطع الطائرات والدبابات وغيرها.. والاكثر ربحا بيع مئات الالاف من البنادق والذخائر والاسلح المتوسطة.. فهي تدر ارباح مستمرة).. فايهما يدر افضل على لوبيات داخل امريكا.. البناء ام السلاح؟ المخدرات ام السلع الامريكية؟

ولنتبه (ترامب يتم حضره لحد اليوم من تويتر.. ولكن يسمح لقادة طالبان باخراج بياناتهم عبر تويتر)؟

فماذا نفهم من ذلك؟ في وقت ترامب اراد رجوع الشركات الامريكية بالعالم ومنها باسيا الى امريكا نفسها لتوفير فرص عمل لملايين الامريكان العاطلين عن العمل.. الذين تضرروا من خروج الشركات الامريكية خارج امريكا لدول عمالتها رخيصة بجنوب شرق اسيا..

انتبه..لو خرجت انا ادافع عن امريكا سيتم قتلي من قبل مليشات موالة لايران او داعش والبعث…

بوجود الاف الامريكان من القوات الامريكية..بس الاصوات التي تعادي امريكا تنعق بوجود القوات الامريكية بدون ان يتم اغتياله..ماذا تفهم من ذلك.. (كيف نفهم عشرات القنوات الفضائية والاذاعية ووسائل الاعلام المقروءة تفتح داخل العراق وموالية لايران وتعادي امريكا.. وتؤجج الكراهية ضد امريكا بين شيعة العراق.. بوجود القوات الامريكية.. اليس ذلك شيء مثير للريبة؟

عندما اسمع هشام الكندي يهاجم امريكا بالقنوات الفضاءية. ادرك كم حجم الاسلحة ستباع

وكم الفوضى والمخدرات تروج..فيضحك تجار السلاح والمخدرات… كلوبي السلاح بامريكا واللوبي الاسرائلي يدركون العداء ضد امريكا تجارة رائجة ..تجند فيها الاغبياء ضد امريكا وهم مصدكين نفسهم..كل عداء ضد امريكا يخدم اسرائيل ولوبي معادي للشرق داخل امريكا..

افهم…امريكا فيها لوبي يغذي الاعلام المعادي ضد امريكا داخل المسلمين..لتستفرد اسراءيل بمصادر القرار الدولي..افهم…هزيمت امريكا ان لا تعاديها… وهذه هزيمة لاسرائيل…فكر بها جيدا.,,.

العداء ضد امريكا يخدم امريكا في الشرق الاوسط..

الصين تفهم امريكا تستفزها…ولكن الصينيون يدركون العداء ضد امريكا يضر الصين ويخدم لوبي امريكي يخطط لاضعافها.. اسرائيل تدرك بذكاء العداء ضد امريكا بالشرق الاوسط ..يزيد من قوتها داخل امريكا نفسها…بابعاد دول الشرق عن مصدر القرار الامريكي…

افهم مهما فعلت لن تغيير السياسة الامريكية.. سواء صادقت امريكا او رفعت السلاح او وقفت على التلة.

ولكن عداءك ضد امريكا هو المطلوب من قبل لوبي داخل امريكا يريد ابعاد ذوي البشرة السمراء عنها وهذا يدخل بمصلحة اسرائيل.. الدين بالسياسة سموم لتخريب العقول وعدم بناء الدول.. بل يؤسس المليشيات والمكاتب الاقتصادية ومؤسسات الفساد بالمحصلة.. (فلو كنت تمثل لوبي سلاح داخل امريكا او اي دولة بالعالم.. هل ستتعامل مع دولة؟ ام مع من يؤسس مليشيات وجماعات مسلحة بعشرات الالاف .. لتبيع لهم السلاح بما لذ وطاب ؟ )..

اميركا تريد تخفظ مصالحه .. وهناك من يعتقد ان امريكا تريد بس اصدقاء؟

ترة فرضية خاطئة جدا..

…ضخ العداء ضد امريكا يجند الملايين للفوضى من مليشات وقاعدة وداعش وطالبان واقصد الحواضن والمقاتلين…فماذا يدل ذلك..كل من يقال جلبتهم امريكا ..شحنهم الاعلامي والتاجيج ضد امريكا نفسها..فماذا نفهم من ذلك.. (فاعداء امريكا من الشيعة.. يتهمون طالبان والقاعدة وداعش.. اي الجماعات الاسلامية السنية انها صناعة امريكية).. (واعداء امريكا من السنة.. يتهمون الاحزاب الاسلامية الشيعية ومليشياتها صناعة امريكية.. وان الخميني وصل للحكم بجسر امريكي.. وشيعة اللطم والهريسة وصلوا للحكم عبر الدبابة الامريكية بالعراق.. والبعث وصل للحكم عبر قطار امريكي.. الخ).. فماذا نفهم من ذلك؟ بل هناك من يتهم امريكا بانها تضحي حتى بابناءها حتى تمرر اجنداتها.. (فكما قال علي الوردي.. ان البداوة بالعراق تغزو مدنه بين الحين والاخر فترجع العراق للوراء ثقافيا.. كذلك امريكا.. المهاجرين الجدد من دول العالم ومنها دول شعوبها معادية لامريكا.. يضعضع الامن الامريكي، ويصل للحكم بامريكا اجانب حديثي الدخول لامريكا.. )..

ولا ننسى بان هناك رؤية امريكية بان ليس من مسؤولية امريكا بناء دول لم ترسم امريكا حدودها

كدول الشرق الاوسط التي رسمت حدودها من قبل الانكليز والفرنسيين بمباركة روسية قيصرية ببداية القرن الماضي التي بدأت باتفاقيات سايكيس بيكو.. في وقت امريكا تريد ان يكون لها دور برسم خرائط الشرق الاوسط (كما طرحت خرائط الشرق الاوسط الجديد).. وكذلك لمن يسال (20 سنة امريكا في افغانستان) وصرفت اكثر من ترليون دولار.. وافغانستان لم يبنى فيها شيء؟ الجواب/ بريطانيا بنت مؤسسات ودولة بالعراق.. وتم معاداتها والمطالبة برحيلها من العراق بالقرن الماضي.. فاليس ذلك نكران لجميلها ام ماذا؟ فاذن امريكا بنت العراق او افغانستان او لم تبنيهما (نكران الجميل) سيكون من نصيبها من تلك الشعوب.. فكيف الحال وتلك الشعوب العراقية والافغانية وقفت ضد اي مشاريع لبناء العراق امريكيا.. ورفعت السلاح ضد امريكا..

ونسال: هل امريكا من مصلحتها عدم تقارب دول وشعوب معها…

اكثر الناس يخدم امريكا هو من يؤجج الكراهية ضدها..

لان الكل امريكا تحركة.. .حتى الي مصدك روحة يحاربه.. (هناك من يؤمن بهذه النظرية)..

العداء ضد امريكا يخدم اجندة داخل امريكا في الشرق الاوسط..

فنجد اعداء امريكا.. يدافعون عن مشروع الصين الملحدة الشيوعية التي تضطهد مسلمي الصين.. فهل هذا سبب عداءكم امريكا..

انتبه يا عدو امريكا.. انت تعادي اي دولة مستقرة متبقية بالمنطقة كدول الخليج ..

انتبه انت تعادي امريكا خدمة لمشاريع غيرك..

فتوى السستاني.. قد تكون عالجت مشكلة ولكن فاقمت مشاكل اخرى..

(قد تكون ساهمت بهزيمة داعش) ولكن بالتاكيد فاقمت مشكلة السلاح المنفلت والمليشيات الخارج ايطار الدولة.. التي شرعت بهيئة حكومية باستخفاف بالدولة.. (فتوى دينية) كالكفائي اخرجت عشرات الالاف الشباب.. (مجتمعات يحركها عمامة)؟ وليس شرف وطني وانتماء للارض.. فماذا تفعل لكم امريكا..

سيطرة داعش على الارض ليس هزيمة لامريكا.. بل هزيمة للشعب الافغاني الذي ليس لديه مناعة لمواجهة المتطرفين.. بل هو حاضن لهم..

اكرر سؤالي.. ماذا كنتم من امريكا ان تفعل ..

20 سنة تجهرون بالعداء ضد امريكا في افغانستان ولم تسمحون ببناءها بدعمكم الارهاب باسم المقاومة.. فهل تريدون امريكا تبني شعوب لا تريد ان تبني نفسها.

اسالكم بالله.. (اذا طالبان صناعة باكستانية.. والدليل لديكم انها لم تطلق رصاصة على باكستان).. السؤال (كيف اذن هي صناعة امريكية.. وهي استهدفت امريكا بعمليات ارهابية داخل افغانستان)؟؟ اجبني بالله عليكم.. اذا وجود طالبان قرب حدود الصين.. احبط مخطط الصين بطريق الحرير .. السؤال هل الوجود الامريكي العسكري بافغانستان كان يؤمن ذلك؟ ؟

السؤال.. هل انتم مع طالبان ام ضد طالبان .. يا اعداء امريكا وخاصة من الشيعة؟

هل انتم مع بقاء امريكا في افغانستان.. ام مع خروجها منها؟هل انتم كنتم تريدون ان تبني امريكا دولة بافغانستان شعبها حاضنة لطالبان والقاعدة وداعش وبقية المجاهدين الافغان منذ الحرب السوفيتية .. ؟هل انتم مع دولة ديمقراطية بافغانستان.. وشعبها ينتخب الفاسدين.. وخارج السلطة يؤيد المتطرفين؟المشكلة ليست في امريكا.. المشكلة في اعداءها.. اتحداكم ان تقولون لنا .. ماذا كنتم تريدون من امريكا ان تفعل بافغانستان..

ايران تشيد بطالبان.. تخيلوا كم اعداء امريكا منافقين؟؟ يدعون طالبان ارهاب وهم حلفاء لها

الم يقل المالكي رجل ايران بالعراق .. ان سوريا الاسد حليف ايران.. يدعم الارهاب بالعراق منذ 2003.. والايام الدامية ببغداد.. والقاعدة والبعثيين يتدربون بسوريا وخاصة بمعسكر اللاذقية معقل نظام بشار الاسد .. وحيث الميناء الروسي بطرطوس..لم ارى بحياتي منافقين كاعداء امريكا… اعطني معادي لامريكا شريف.. اعطني واحد..i: اعداء امريكا وجهين لعملة واحده.. بجناحيهم الاسلامي الشيعي الفاسد.. والاسلام السني الارهابي..

تساؤلات.. لمن يقول (سلم امرك الى الله)؟؟؟

.. اوكي.. سلمتها لله.. السؤال من الله بنظرك؟ ومن ينوب عنه؟ما جائني من خير فمن الله.. ومن شر فمن نفسي او من مخلوقات تتكلم باسمه..نعم فوق سبع سماوات رب حيكم كريم .. اثق بالله دائما.. ولكن لن اثق بالمتحدثين باسمه.. (فالله لا يحتاج لناطق رسمي يتحدث باسمه) وما اكثرهم..

نعم اثق بالله .. وليس المتحدثين باسم الله ..

اثق بالله وليس من تلبسوا بالدين.. ليروجون بانهم منوبين عن الله.. تحت عناوين بالية .. ولي فقيه .. ولي امر المسلمين.. خليفة المسلمين.. اثق بالله .. وليس من يؤدلج الدين سياسيا لخدمة مصالحه الشخصية واجندات الاقليمية الخارجية..

سنفرق بين الحق و الباطل.. اذا عرفنا مقياسه.. فالامام علي يقول.. اعرف الحق تعرف اهله لا يقاس الحق بالرجال ولكن يقاس الرجال بالحق.. هل فهمت ذلك عزيزي ..ليس اعرف خامنئي لو الزرقاوي لو خميني لو صدام لو السستاني او البغدادي لو لو لو.. بل اعرف الحق..الحق اوسع واشمل.. الخيانة باسم العقيدة ابشع انواع الاساءة لله ولاديانه ولانبياءه..

هل الفساد بالعراق امريكي.. ام شيعي ..

(فعند الشيعة .. اموال الدولة مجهولة المالك ويفعل بها الحاكم الشرعي ما يشاء) .. (وثروات العراق النفطية حالها حال الماء المتساقط بالمطر.. فاخذ ماء المطر ليس حرام.. كذلك النفط تحت الارض لمن يبيح لهم الحاكم الشرعي ذلك حصرا) والحاكم الشرعي عادة اجنبي خامنئي لو خميني لو سستاني لو لو لو.. الايرانيين.. شعوب تعتبر الفساد عقيدة لها.. فماذا تفعل امريكا لهم.. شعوب تعتبر الارهاب جهاد..شعوب تعتبر المقاولة مقاومة.. (فهل تريدون من امريكا ان تقف ضد التيار بتلك الشعوب هذا التيار المعادي لاي تطور ونهوض وتقدم)..

(كل من يروج الكراهية ضد امريكا..يخدم مصالح لوبي امريكي لتجار السلاح والفوضى والمافيات والجنس)

المحصلة:

(اكبر غبي.. من يظن عداءه لامريكا يضر بامريكا.. ولا يخدم اجندة فيها)

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

ـ(20) نقطة قضية (شيعة العراق).. (تاسيس كيان للوسط والجنوب) (واسترجاع الاراضي والتطبيع) بقلم: سجاد تقي كاظم – 15-01-2017 بسم الله الرحمن الرحيم قضية شيعة منطقة العراق بعشرون نقطة، تعكس المطاليب الشرعية للشارع الشيعي العراقي نابعة من حقائق تراكمية لما عاناه شيعة العراق عبر مئات السنين ولحد الان، وتلبي بنقاطها … www.sotaliraq.com

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سجاد تقي كاظم

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