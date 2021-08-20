عودة عربة الحنين
فضيلة مرتضى
أستيقظ قلب أذني_
دق طبول النداء
سمعت صوته –
وقلت :
أحقآ هو على الهواء؟!
وهل بعد عشرة أعوام –
مد نهرآ للأرتواء ؟!
بسط بساط الحب أصفاحه _
وعلى شفتي أبتسامة خضراء
رن أسمه على فمي عذب _
أطلقته عبر أثير الهواء
زهور الحدائق تحت الشمس _
عانقت بعضها وأرتخت بأنتشاء
ماكان يسعد فؤادي _
سوى وجوده في الحياه
خرجت من فمه كلمات _
أختفت أشباح المساء
سنون مرت وخياله يتراكض _
مع زرقة السماء
دعوت الله كثيرآ _
يقرب يومآ للقاء
أنهار من الدموع عاشرتها _
جرح خدود الفضاء
كم صبت شفتاي آهات –
في زورق الدعاء
صوته اليوم في أذني _
جفف ينابيع البكاء
رفعني من الأرض نجمآ _
ألصقني بوجه السماء
09/08/2021
عودة عربة الحنين
عودة عربة الحنين