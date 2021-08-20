عودة عربة الحنين

فضيلة مرتضى

أستيقظ قلب أذني_

دق طبول النداء

سمعت صوته –

وقلت :

أحقآ هو على الهواء؟!

وهل بعد عشرة أعوام –

مد نهرآ للأرتواء ؟!

بسط بساط الحب أصفاحه _

وعلى شفتي أبتسامة خضراء

رن أسمه على فمي عذب _

أطلقته عبر أثير الهواء

زهور الحدائق تحت الشمس _

عانقت بعضها وأرتخت بأنتشاء

ماكان يسعد فؤادي _

سوى وجوده في الحياه

خرجت من فمه كلمات _

أختفت أشباح المساء

سنون مرت وخياله يتراكض _

مع زرقة السماء

دعوت الله كثيرآ _

يقرب يومآ للقاء

أنهار من الدموع عاشرتها _

جرح خدود الفضاء

كم صبت شفتاي آهات –

في زورق الدعاء

صوته اليوم في أذني _

جفف ينابيع البكاء

رفعني من الأرض نجمآ _

ألصقني بوجه السماء

09/08/2021

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