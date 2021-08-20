قِنْدِيلُ الْبَحْرْ

الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر المائتي معلقة

مهداة إلى العالم الجليل الأستاذ الشيخ / جمال قشطة وكيل العلوم الشرعية بمعهد بير العبد الثانوي بمنطقة شمال سيناء الأزهرية مع أَطيب التمنيات بدوام التقدم والتوفيق وَإلى الأمام دائما إن شاء الله تعالى .

قُمْ وَاسْأَلْ قِنْدِيلَ الْبَحْرِ = مَاذَا سَوَّى يَوْمَ النَّحْرِ

يَفْعَلُ بِذِرَاعِ فَرِيسَتِهِ = مَا لَا يَفْعَلُ فَرَسُ النَّهْرِ

يَتَجَلَّى فِي الْقَاعِ وَيَطْفُو = فَوْقَ الْمَاءِ بَدِيعَ النَّثْرِ

لَا يُلْقِي بَالاً لِفَقِيدٍ = يَتَفَنَّنُ فِي خَلْقِ الْعُذْرِ

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أَعْطَى الْأَمْنَ لِمَنْ يَقْصِدُهُ = لِلْمَوْتِ عَلَى شَطِّ الْقَهْرِ

وَطَفَا فَوْقَ الْمَاءِ وَأَبْدَى = الِاسْتِسْلَامَ وَأَخْذَ الْمُهْرِ

ثُمَّ اسْتَفْرَدَ بِفَرِيسَتِهِ = يَقْضِمُهَا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ

الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر المائتي معلقة

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