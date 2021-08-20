هجرة كركوك : اكثر من 35 الف نازح مازالوا في مركز المدينة

كشف عمار صباح عمر مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة كركوك التابعة لوزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية ، ان اكثر من 35 الف نازح ولاجىء مازالوا يعيشون داخل مدينة كركوك.

عمر قال انه على الرغم من اغلاق مخيمات النازحين على اطراف محافظة كركوك هذا العام ، الا ان اكثر من 35 الف نازح ولاجىء يعيشون في مركز كركوك . مشيراً الى ان زيارة وزيرة الهجرة والمهجرين الاتحادية الى كركوك ، أبرز المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ (المتنازع عليها)، كانت بغرض إيجاد آلية لعودة هؤلاء النازحين الى مناطقهم.

وكانت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڤان فائق جابرو، أجرت الثلاثاء، زيارة إلى محافظة كركوك ، للوقوف على أهم الملفات التي يمكن أن تعيد للمحافظة حيويتها واستقرارها، وفق ما افاد بيان لوزارة الهجرة.

مدير دائرة الهجرة والمهجرين في كركوك ، أشار كذلك الى ان جهود وزارة الهجرة تصب في اتجاه دعم وإعادة اعمار المناطق المحررة من داعش لكي يتمكن النازحون من العودة اليها.

من جانبه ، افاد عضو مجلس محافظة كركوك (المنحل بقرار من البرلمان العراقي بعد احداث 16 أكتوبر 2017) كامران كركوكي ، وهو نفسه نازح من المدينة الى السليمانية ، قال لـ(باسنيوز) انه اذا كانت وزارة الهجرة والمهجرين جادة في جهود إعادة النازحين المتواجدين في كركوك الى مناطقهم الاصلية فهذا امر جيد ويساعد في تحسين أوضاع المحافظة ، كما ان على الوزارة ايضاً العمل على إعادة النازحين من كركوك بعد احداث 16 أكتوبر والمتواجدين في مدن إقليم كوردستان الى مدينتهم.

كركوكي ، أوضح بالقول ان هناك العرب الوافدون في كركوك كما هناك عشرات الآلاف من النازحين العرب في المدينة ، وهذه القضية لها ابعاد سياسية ، مشدداً على انه يجب العمل على إعادة هؤلاء الى مناطقهم .

هذا وزادت نسبة السكان من المكون العربي بشكل كبير في مدينة كركوك في أعقاب أحداث 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017، حيث يحذر مسؤولون كورد من أن مقاعد الكورد في المدينة باتت في خطر.

ووفق المعلومات المتوفرة لدى (باسنيوز)، فقد انتقل حوالي 30 ألف عائلة من المكون العربي إلى كركوك، وحصل قسم كبير منهم على بطاقات الإسكان والغذاء، كما تم إبعاد الكورد من غالبية المناصب التي كانوا يشغلونها في المحافظة، فيما يشرف محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري شخصياً على تنفيذ سياسات التعريب الجارية على قدم وساق.

وأثار جلب الوافدين العرب إلى كركوك استياءً كبيراً في الشارع الكوردي ، حيث يعتبرون الأمر بأنه يندرج ضمن سياسة التعريب ويؤثر بشكل كبير على عدد مقاعد الكورد وكذلك على ديموغرافية المدينة.

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