وزارة الكهرباء تنفي وقوع انفجار في محطة جنوب بغداد

نفت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، وقوع انفجار في أي من محطاتها جنوب بغداد.

وقالت الوزارة في بيان إنها تنفي “ماتناقلته بعض وسائل الاعلام جملةً وتفصيلاً عن حدوث انفجار في محطة توليد كهرباء جنوب بغداد”، مبينةً انه “وكان من الواجب المهني توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة وعدم تضليل الرأي العام بمعلومات خبرية غير موثوقة، واستحصال المعلومة من مصادرها الرسمية والمعتمدة”.

وأوضحت أن “الأمر لا يعدو كونه عارض فني ميكانيكي طبيعي جداً يحصل نتيجة التعامل مع المعدات المتنوعة، وهو تكسر الفاصلة الهوائية لأحد الخطوط الناقلة داخل المحطة وتكسر احد (البشنكات)”، مؤكدةً أن “العمل جرى على معالجته من قبل فرق الصيانة العاملة من ملاكات نقل الطاقة للمنطقة الوسطى وانتاج الوسط، ولم تتأثر المنظومة سوى بتحديد 90 ميغاواط فقط نتيجة العارض الطاريء وجرى معالجته واعادة الخط للعمل”.

وأشارت وزارة الكهرباء، إلى أن “المنظومة الكهربائية ارتفعت في معدلها الأنتاجي الى رقم غير مسبوق وصل الى (2114) ميغاواط، مما انعكس ايجاباً على ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين”، قائلة إنها “تسعى بتشكيلاتها للمحافظة على ما تحقق والمضي بزيادته، مع مراعاتها معالجة مشاكل النقل والتوزيع كي تتمكن من تصريف الطاقات المنتجة”.

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