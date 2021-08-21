Posted on by

التعليم تصدر بيانا بشأن نتائج طلبة الدراسات العليا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، تخويل مجالس الكليات معالجة نتائج الطلبة في الدراسات العليا.

وذكرت الوزارة في بيان ان “الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب خول مجالس الكليات وبمصادقة رئيس الجامعة صلاحية معالجة نتائج الطلبة في الدراسات العليا ضمن الفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2020”.

واضافت ان “القرار يأتي ضمن سياق المعالجة الممنوحة في الدور الأول للطلبة الذين لم يستفيدوا منها بشكل كلي أو جزئي وتسري هذه الصلاحية على نتائج الدور الثاني لتغيير الحالة أو النجاح في المواد الدراسية والمعدل”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close