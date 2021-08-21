الرافدين يعلن عن قروض بقيمة 25 مليون دينار لعدة فئات

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، إطلاق قروض تصل إلى 25 مليون دينار لعدة فئات.
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان مقتضب أن “القروض تصل إلى 25 مليون دينار”.
“.
وأضاف أنها “مخصصة لأصحاب المحال والورش والمهن الأخرى”.
أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، إطلاق قروض تصل إلى 25 مليون دينار لعدة فئات.
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان مقتضب أن “القروض تصل إلى 25 مليون دينار”.
“.
وأضاف أنها “مخصصة لأصحاب المحال والورش والمهن الأخرى”.
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