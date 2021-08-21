الطيران التركي يلقي مناشير يطالب فيها بإخلاء بلدة في ريف الحسكة

ألقى الطيران التركي، اليوم الجمعة، مناشير ورقية على بلدة زركان (أبو راسين) الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف الحسكة بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) طالب فيها السكان بإخلاء المنطقة.

وقالت مصادر محلية من المنطقة إن «الطيران التركي ألقى مناشير ورقية على بلدة زركان غربي الحسكة، طالب فيها السكان بإخلاء المنطقة».

وقتل وأصيب أكثر من 15 مدنياً بينهم أطفال ونساء قبل يومين، في قصف للميليشيات المسلحة الموالية لأنقرة على بلدة زركان.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية ‹قسد›، قد أعلنت اليوم الجمعة، مقتل مجموعة من قادتها البارزين في هجمات شنتها القوات التركية يوم أمس في قامشلو وتل تمر بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، مهددة بالرد على القوات التركية والانتقام.

وشهدت جبهة سرى كانيه (رأس العين) تصعيدا كبيراً بين ‹قسد› والجيش التركي وميليشياته، منذ أسوع، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بين الطرفين.

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