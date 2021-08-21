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القبض على 18 شخصا مارسوا الابتزاز الالكتروني ضد النساء في 7 محافظات

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، القبض على 18 شخصا مارسوا الابتزاز الالكتروني بحق نساء في 7 محافظات.

وذكر الجهاز في بيان انه “بناءً على الشكاوى الواردة من مجموعة فتيات، كثفت مفارز جهاز الأمن الوطني جهدها الاستخباري، وسارعت الى نصب كمائن مُحكمةٍ وفق مذكراتٍ قضائية اسهمت في الايقاع بــ(6) اشخاص يمارسون الإبتزاز الإلكتروني بحق النساء عبر مساومتهن مقابل استحصال مبالغ مالية في محافظة ‫‫كربلاء‬”.

وفي سياقٍ متصل، “تمكنت مفارز الجهاز بعد استحصالها الموافقات القضائية وتكثيف جهودها الامنية في محافظات ‫‫كركوك‬، والانبار‬، والمثنى‬، وواسط‬، والنجف‬ والبصرة‬، من القاء القبض على (12) مبتزاً إلكترونياً يهددون النساء بنشر صورهن في حال عدم الحصول على مبالغ مالية منهن”.

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