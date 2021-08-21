المتحدث باسم “قسد” : ملتزمون بمعاهدات وقف إطلاق النار ونتخذ الإجراءات لحماية المدنيين

وقال حنا اليوم السبت (21 آب 2021)، “تشهد عموم خطوط التماس حالياً هدوءاً حذراً بعد استمرار انتهاكات الاحتلال حتى صباح اليوم في المحور الشمالي لمدينة تل تمر في كلاً من قريتي ( الدردارة و ام الكيف )، و قواتنا لا تزال على أهبة الاستعداد لأي طارئ، وتتخذ الإجراءات الدفاعية اللازمة لحماية المدنيين والمنطقة عموماً”.

حنا أضاف، “قواتنا لم تبادر بالهجوم و ذلك التزاماً منا بمعاهدات وقف اطلاق النار التي تم الاتفاق عليها مسبقاً في عام 2019 لكننا لن نقف مكتوفي الايدي مقابل استمرار الانتهاكات ضد شعبنا والمنطقة، وانطلاقاً من واجبنا بحماية الوطن ومقدساتنا تقوم قواتنا بالرد على مصادر إطلاق النار على اساس حق الدفاع المشروع المنصوص في كل المعاهدات و المواثيق الدولية “.

وخلال الاسبوع الماضي، فقد شخصان حياتهما وأصيب 16 آخرون نتيجة قصف القوات التركية ومسلحي المعارضة السورية في منطقة زركان بمحافظة الحسكة، وقال آرام حنا، المتحدث باسم “إدارة الأمن القومي”، لشبكة رووداو الإعلامية: “إنهم يردون باستمرار على الهجمات لحماية أمن المنطقة من التدهور”.

جيهان عامر مديرة الهلال الاحمر في تل تمر بدورها قالت خلال مشاركتها في نشرة الثامنة صباحاً لرووداو: ان “بلدة زركان حيث يعيش المدنيون هوجمت باسلحة ثقيلة”.

ووفقاً لبارزان فرمان، مراسل رووداو، الشخصين اللذين لقيا حتفهما في القصف، أحدهما امرأة من أصل عربي تبلغ من العمر 45 عاماً باسم ندوة، والآخر طفل كوردي.

وأصيب 16 شخصاً في القصف، معظمهم كورد، ونقلوا إلى مستشفى في مدينة الدرباسية لتلقي العلاج، وكان ستة من الجرحى في وضعٍ صحيٍ خطير وأرسلوا إلى مستشفى الشعب في الحسكة، وتم نقل ثمانية آخرين إلى مستشفى قامشلو.

وفيما يتعلق بهويات 5 من المصابين، فهم كل من محمود علو يبلغ من العمر 60 عاماً ونصف العام، وناريمان درويش هي ابنة داوود درويش بعمر الـ30 عاماً، وعبد الله يوسف بعمر ثمانية أشهر، وفهيمة علو، عمرها بين 45 إلى 50 عاماً.