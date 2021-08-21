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المنافذ تحبط محاولة تهريب أدوية بشرية في أم قصر

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن ضبط محاولة تهريب أدوية بشرية في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.

وقالت الهيأة في بيان، إنه “تم ضبط حاوية محملة أدوية بشرية مخبأة خلف كماليات سيارات جديدة واقفاص بلاستك في منفذ ميناء أم قصر الأوسط، لافتة إلى أنه تم ضبط المواد بناء على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني كونها تؤثر على صحة وسلامة المواطنين”.

وأشارت إلى “تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وإحالتها للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

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