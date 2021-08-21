بينهم امرأة ومتهم مطلوب بـ6 جرائم.. الإطاحة بعصابة لترويج المخدرات في كركوك

أعلنت مديرية شرطة كركوك، اليوم السبت، الإطاحة بعصابة لترويج المخدرات بينهم متهم مطلوب بأكثر من ست جرائم.

وذكرت المديرية في بيان أنه “بعد ورود معلومات حول أربعة أشخاص من بينهم امرأة يقومون بتجارة وتعاطي المخدرات في محافظة كركوك، شرعت مفارز قسم شرطة النجدة والدوريات بنصب كمين محكم وتطويق مكان تواجد العصابة، حيث تم القبض عليهم والبالغ عددهم ٣ متهمين مع امرأة”.

وأضافت، ان “احد افراد العصابة مطلوب بأكثر من (٦) قضايا”، مشيرة الى “ضبط كمية من المخدرات (كرستال + حشيشة) مع سلاحين مسدس، وآلات جارحة، وأدوات تعاطي”.

ولفتت المديرية الى، ان “المتهمين تم تسليمهم الى قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بعد استحصال موافقة قاضي التحقيق تم توقيفهم وفق المادة (٢٨-٣٢) مخدرات”.

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