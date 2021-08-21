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حالة الطقس للايام الاربعة المقبلة: ارتفاع في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، اليوم السبت، توقعاتها لطقس البلاد في الأيام الأربعة المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان ، ان ” طقس اليومين المقبلين سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، فيما ستكون هناك بعض الغيوم في المنطقة الشمالية”.

واشارت الهيئة، إلى أن “درجات الحرارة العظمى الأعلى في البلاد ستكون بحدود 48 درجة مئوية في محافظات النجف والديوانية وذي قار والمثنى وميسان، بينما تسجل محافظة دهوك الدرجة العظمى الأدنى بحدود 40 درجة مئوية “.

وبينت، ان “طقس الثلاثاء والأربعاء المقبلين سيكون صحو مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة”.

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