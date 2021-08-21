حضور مميز للحشد الصحي في عاشوراء وبطاقة اللقاح شرط المشاركة

طوال زيارة عاشوراء سجَّل الحشد الصحي المتواجد في كربلاء حضورا مميزا عبر حث الزوار على الالتزام بالاجراءات الوقائية ولبس الكمامات لتجنب الاصابات بوباء كورونا، ياتي ذلك في وقت اعلنت الادارة المحلية في كربلاء المقدسة التوجه نحو شرط وجود بطاقة التلقيح لاصحاب المواكب مع استمرار العمل بالخطط الامنية التي طبقت خلال عاشوراء وصولا إلى الزيارة الاربعينية.

وقال محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي لـ”الصباح”: إن “أكثر من ستة ملايين زائر بينهم خمسة آلاف زائر اجنبي وعربي توافدوا إلى المدينة، وتم تقديم الخدمات الصحية والخدمية لهم وسط اجراءات أمنية”.

واعلنت سلطة الطيران المدني أن “مطار بغداد استقبل أكثر من 5 آلاف زائر أجنبي من جنسيات مختلفة خلال الأيام الثلاثة الماضية للمشاركة بزيارة عاشوراء والعتبات المقدسة في البلاد”.

واضاف الخطابي أن “ركضة طويريج التي استمرت اربع ساعات، شارك فيها ما يقرب من ثلاثة ملايين زائر وجرت بانسيابية عالية وبتعاون مع ادارة العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين”.

وذكر ان “الخطط الامنية ستستمر لحين الزيارة الأربعينية لمنع حصول اي خرق امني، فيما ستعتمد بطاقة اللقاح كشرط لدخول ومشاركة المواكب والهيئات الحسينية”.

بدوره، قال مدير عام صحة كربلاء صباح نور هادي الموسوي لـ”الصباح”: ان “الملاكات الصحية قدمت خدمات لأكثر من 50 الف حالة خلال ايام الزيارة، كما تم جمع أكثر من 1710 قناني دم ضمن حملة التبرع من قبل الزائرين”.

وتابع ان “اكثر من خمسة الاف متطوع، اطلق عليهم الحشد الصحي، عملوا طوال الزيارة على حث الزائرين على الالتزام بالاجراءات الوقائية ولبس الكمامات لتجنب الإصابة بالفيروس”.

وبشأن الخطط الامنية المستمرة، قال مدير اعلام شرطة كربلاء علاء الغانمي: ان “القوات الامنية والحشد الشعبي وطيران الجيش ستبقى في حالة يقظة حتى انتهاء المناسبات الدينية لشهر محرم وصولا إلى الزيارة الاربعينية”.

وفي بابل، قال قائد شرطة المحافظة علي هلال الشمري لـ”الصباح”: ان “القيادة ستعمل بعد أن استكملت العمل بخطة عاشوراء بنجاح، على تهيئة المتطلبات الامنية والخدمية الخاصة بأربعينية الامام الحسين (ع)”.

بينما اعلن محافظ الديوانية زهير الشعلان في مؤتمر صحفي حضرته “الصباح” نجاح الخطة الامنية للزيارة، بعد ان شهدت تعزيز الجانب الاستخباراتي ونشر سيطرات ثابتة ودوريات راجلة في محيط مرقد الامام ابن الكاظم (عليه السلام)، ورفع مستوى التنسيق مع هيئة المواكب الحسينية لتحقيق عنصر الانضباط ومنع الفوضى بين المشاركين بالعزاء الحسيني، إلى جانب الجهد الذي بذلته ملاكات دائرة الصحة عبر مفارزها الطبية.

وفي الشأن نفسه، قال قائد شرطة ميسان حسن هاشم راضي السراي لـ”الصباح”: انه “لم يسجل اي خرق أمني منذ بداية محرم وحتى انتهاء مراسيم الشعائر الحسينية، حيث تم تأمين جميع الطرق مع حدود المحافظات المجاورة وتوفير الحماية لجميع المواكب

الحسينية”.

هذا واحيت محافظة ذي قار ذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) في واقعة الطف الخالدة، وعمت مظاهر الحزن اقضية ونواحي المحافظة، واتشحت الشوارع والساحات الرئيسة بالسواد، ونصبت سرادقات العزاء التي قدمت الطعام والخدمات للجموع المشاركة باحياء هذه المناسبة العظيمة، بحضور امني لافت.

من جانبهم، شارك الاف المواطنين البغداديين فيما يعرف بـ “مسيرة الشموع” ليلة الحادي عشر من محرم لمواساة السيدة زينب الحوراء (عليها السلام) باستشهاد الامام الحسين واهل بيته (عليهم السلام) في واقعة الطف الاليمة.

وبدأت المسيرة انطلاقا من مدينة الصدر وصولا إلى مدينة الامامين الكاظمين المقدسة، بعد منتصف ليلة الخميس واستمرت حتى بزوغ فجر امس الجمعة.

وكانت قيادة عمليات بغداد، قد اعلنت نجاح خطتها المعدة لتأمين الحماية للمزارات والمراقد المقدسة والهيئات والمواكب الحسينية.

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