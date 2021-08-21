عالية نصيف تدعو رئيس الوزراء وأمين بغداد الى عرض الكتب الرسمية التي تثبت بأنهم هم أول من فتح ملف تأهيل المحلة 412 في منطقة الطوبجي

دعت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء وأمين بغداد الى عرض الكتب الرسمية التي تثبت بأنهم هم أول من فتح ملف تأهيل وتبليط المحلة 412 في منطقة الطوبجي .

وقالت في بيان اليوم، أنه :” في الوقت الذي استغربنا فيه من تعليق لافتة كبيرة في منطقة الطوبجي تقول أنه (برعاية رئيس الوزراء وبإشراف أمين بغداد تقوم الأمانة بتبليط المحلة 412) ، ندعوهما للتفضل بعرض الوثائق التي تثبت أنهما أول من فتح ملف تبليط المنطقة المذكورة وتأهيلها، ومن الذي قام بمناقلة الأموال من المحافظة الى أمانة بغداد “.

وتابعت نصيف :” ومن جانبنا نعرض اليوم عدة كتب رسمية أمام الرأي العام تثبت بأننا وكجزء من واجبنا تجاه أهلنا، عملنا على هذه القضية منذ كانون الثاني من العام الجاري، بالإضافة الى اكثر من سبع محلات في الحرية والشعلة والكاظمية والطوبجي منذ 2019 ، مع اعتزازنا وتقديرنا لجهود الجميع كلٌّ من موقعه، قال تعالى (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) “.

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