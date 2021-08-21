مناشدة من الجالية العراقية بالدنمارك للخطوط الجوية العراقية،

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

طلب مني جمع غفير من ابناء الجالية العراقية المقيمون في مملكة الدنمارك وفي مالمو السويدية ان نوصل مناشداتهم الى السيد رئيس الحكومة العراقية السيد مصطفى الكاظمي والى السيد وزير النقل العراقي الموقر في اعادة فتح الخط الجوي عبر الخطوط الجوية العراقية مابين الدنمارك وبغداد، يضطر الكثير من العراقيين السفر للكويت وايران ومن ثم الى العراق الكثير منهم عبر الخط البري، مضاف لذلك توجد خطوط جوية تركية يضطر المسافرين التوقف ساعات طويلة في مطارات تركيا ومن ثم الى بغداد.

اذا كانت الخطوط الجوية العراقية تحتاج إلى طيارين فلدينا مجموعة شباب عراقيين ولادة الدنمارك طيارين ويمتازون في المهنية وهم جاهزون من الان العمل في الخطوط الجوية العراقية، أنا شخصيا اعرف ٦ طيارين شباب مستعدين للعمل في الخطوط الجوية العراقية، لايعقل توجد جالية عراقية في الدنمارك يصل عددهم الى ٣٠٠ الف شخص ولايوجد خط جوي مباشر مابين كوبنهاكن وبغداد، خالص التحية والتقدير.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

20/8/2021

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