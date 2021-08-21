منتخبنا الأولمبي يدخل معسكراً تدريبياََ في تركيا

يسافر، صباح اليوم السبت، وفد منتخبنا الاولمبي لكرة القدم إلى تركيا للدخول في معسكر تدريبي يستمر حتى الثاني من الشهر المقبل، تحضيراً للاستحقاقات المقبلة التي تنتظره، وهي المشاركة في بطولة غرب آسيا، وكذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاما.

وسيكون معسكر منتخبنا الاولمبي في مدينة ازميت، وسيخوض المنتخب من خلاله ثلاث مباريات ودية، بينما سيسافر وفد المنتخب مباشرةً من تركيا إلى دبي بالثاني من الشهر المقبل، وذلك لملاقاة منتخب الامارات الاولمبي ودياً بالرابع والسادس من الشهر نفسه.

وتضم قائمة الاولمبي لمعسكر تركيا (30) لاعباً، من بينهم أربعة حراس مرمى، وهم كلٌ من مصطفى عذاب وعماد عيسى (زاخو) وعبد العزيز عمار وحسن أحمد (الكرخ)، بينما ضمت قائمة اللاعبين كلاً من: محمد الباقر كريم (الديوانية) وناجي ناطق (النجف) وعباس ياس وسالم أحمد وعلي شوقي (الميناء) وحسن رائد ومنتظر عبد الامير (القوة الجوية) ورافد طالب ومصطفى وليد وحسن عبد الكريم (الكرخ) ومنتظر محمد جبر واحمد حسن مكنزي واحمد سرتيب (الزوراء) وعلي محسن وصهيب رعد (النفط) وزيد تحسين وكرار محمد ووكاع رمضان واحمد هديب (الطلبة) وعبد الامير عبد الكاظم ومؤمل عبد الرضا ورضا فاضل (أمانة بغداد) وعمار غالب وصادق زامل (الشرطة) وحسين عبدالله واثير عصام (الصناعة).