الاعدام شنقا حتى الموت لقاتل مدير بلدية كربلاء

بغداد / إعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات كربلاء حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق المدان (حسين جواد عبد الأمير) عن جريمة قتله مدير بلدية كربلاء (عبير سليم).

وقال مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى إنه “بعد اكتمال كافة الاجراءات القانونية واعتراف المدان بالجريمة تم أحالة المدان على محكمة الموضوع (جنايات كربلاء) والتي نظرت في هذه الجريمة وأصدرت حكمها بالاعدام شنقا حتى الموت”.

يذكر أن “المدان اقدم على قتل مدير بلدية كربلاء في الثاني عشر من شهر اب الحالي عندما كان الاخير مكلف بواجب رسمي وهو ازالة التجاوزات الحاصلة على املاك الدولة في محافظة كربلاء المقدسة”.

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