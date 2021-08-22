الرئيس بارزاني: فرق كبير بين كوردستان وأفغانستان وبين البيشمركة والجيش الأفغاني

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، أنه لا وجه للمقارنة بين أفغانستان وإقليم كوردستان وبين البيشمركة والجيش الأفغاني، لافتاً إلى أن البيشمركة هي إرث تاريخ ودماء ودموع شعب كوردستان وسطرت مئات الملاحم البطولية.

وقال الرئيس بارزاني في رسالة وجهها إلى سكان إقليم كوردستان: «بعد الأحداث الأخيرة في أفغانستان، تعمل جهات سياسية وإعلامية منذ أيام على بث القلق والإحباط في أوساط الشعب الكوردي، من خلال المقارنة بين إقليم كوردستان وأفغانستان».

وأضاف الزعيم الكوردي «هنا، على كل الأطراف أن تعلم جيداً بأن أي دولة إن لم تعتمد على نفسها وعلى قدراتها فمن المرجح دائما أن تتعرض للتهديد والمخاطر. في هذه الحالات دعم الشعب سيكون له قيمة. هذا الدعم سيكون فعالاً في امتلاك إرادتنا الخاصة».

وشدد الرئيس بارزاني، أن «هناك فرقاً شاسعاً بين أفغانستان وكوردستان، وهناك اختلاف كبير بين البيشمركة والجيش الأفغاني».

وأكد أن «البيشمركة هي إرث تاريخ ودماء ودموع شعب كوردستان، وسطرت المئات من الملاحم التاريخية والبطولية، فقد كسرت أسطورة داعش على سبيل المثال، وكذلك ملاحم (بردي) و(سحيلا) التي حاول من خلالها أعداء كوردستان كسرة إدارة الشعب الكوردي، إلا أن البيشمركة والشعب الكوردي بثباتهم وإرادتهم الفولاذية أحبطوا مخططات الأعداء».

الزعيم الكوردي تابع قائلاً: «هنا أود أن أطمئن شعب كوردستان، أن الوضع في الإقليم مختلف تماماً عن جميع الأماكن الأخرى، ونشكر الله لأن لدينا قوات البيشمركة الشجاعة والقوية، والأهم من ذلك كله أننا أمّة أصحاب إرادة وأصحاب قضية».

وشدد الرئيس بارزاني بالقول: «إن كان الأعداء والحاقدون يحلمون بإيذاء شعب كوردستان، فليعلموا أن هذا لم ولن يحدث بسهولة».

وختم الزعيم الكوردي قائلاً: «من المؤكد أن كل من يحاول بث الإحباط وزعزعة الثقة ونشر المقارنات السلبية بين المواطنين، لم يدرك بعد إرادة وصمود شعب كوردستان».

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