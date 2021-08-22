السلطات الاسترالية تلقى القبض على قس مصرى بتهم جرائم مالية وفساد

بيان صحفى

قال المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية زيدان القنائى ان السلطات الاسترالية وفرقة الجرائم المالية فتحت تحقيقات موسعة تتعلق باتهامات حول جرائم مالية للاسقف دانيال رئيس الكنيسة القبطية الارثوذكسية بولاية نيو ثاوث ويلز

وذكرت المنظمة ان البابا تواضروس كان قد اصدر مرسومًا بابويًا ينص على أنه بعد مراجعة تقرير الأساقفة المحققين قرر تجريد الأسقف دانيال من مهامه الادارية والمالية

وفتحت السلطات الاسترالية تحقيقات حول مزاعم بوقوع عمليات احتيال خطيرة داخل الكنيسة تتعلق بالاسقف دانيال وهي تتعلق جزئياً بشراء وبيع الممتلكات المملوكة للكنيسة القبطية

وطالب زيدان القنائى البابا تواضروس والكنيسة اللارثوذكسية بمصر باصدار بيان حول وقائع القبض على اسقف ولاية نيو ثاوث ويلز باستراليا الاسقف دانيال بتهم تتعلق بفساد مالى واهدار اموال الكنيسة

وكانت السلطات الاسترالية واجهزة الجرائم المالية باستراليا قد القت القبض على الاسقف دانيال بتهمم تتعل باهدار اموال الكنيسة والفساد المالى بعد تكرار البلاغات ضده

ويواجه الاسقف دانيال العديد من الاتهامات امام الجهات القضائية الرسمية باستراليا والتى تتلق بالفساد المالى واهدار الاموال

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