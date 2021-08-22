الصدر يرفض كل الوساطات ويصر على تأجيل الانتخابات إلى نيسان

بغداد / محمد صباح

لم تنتهِ محاولات الأطراف السياسية في ثني القوى المقاطعة للانتخابات البرلمانية المبكرة عنها للعودة والمشاركة فيها، ففي آخر اجتماع للقوى الشيعية تمخض عنه تشكيل لجان تفاوضية تحاول إقناع المقاطعين بالعدول عن قرارهم.

ومن المؤمل أن يعقب هذا الاجتماع لقاء أو اجتماع آخر للقوى الشيعية تدرس فيه مخرجات لجانها التفاوضية، وإمكانية إقناع الصدر بالعدول عن قرار انسحابه، وبحسب متابعين فأن الاجتماع المقبل سيشكل وفدا لزيارة الصدر في محاولة لإقناعه وحثه على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وما زاد الأمور تعقيدا على القوى الرافضة للتأجيل والداعمة لإجراء الاقتراع في موعده، أن القوى المنسحبة (التيار الصدري، والمنبر العراقي، والحزب الشيوعي العراقي، وجبهة الحوار الوطني) بدأت تتواصل فيما بينها لتنظيم وتوحيد موقفها، وهو إصرارها على التأجيل وعدم المشاركة.

وأكد جاسم محمد جعفر الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق لـ(المدى) أن هناك ضغوطا سياسية تدفع لتأجيل الانتخابات النيابية المبكرة الى موعد آخر، مستدركا بالقول لكن الوضع والجو العام وعمل مفوضية الانتخابات والضغوط الدولية والأمم المتحدة كلها لا تسمح بالتأجيل.

ورغم هذه الظروف والمقاطعات وإصرار الصدر على عدم التراجع عن قرار انسحابه، استبعد جعفر، وهو وزير سابق، تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى نيسان من العام 2022، متوقعاً أن يشارك الصدريون في الانتخابات المبكرة.

ولفت إلى أن “القوى الشيعية الخمس (الفتح، ائتلاف دولة القانون، الحكمة، الفضيلة، والنصر) حسمت أمرها في آخر اجتماع لها بإجراء الانتخابات وعدم التأجيل”، متوقعا أن يكون هناك اجتماع جديد لهذه القوى لمناقشة موقف القوى المنسحبة.

وكانت القوى الشيعية الخمس قد أجرت اجتماعا لها في منتصف الأسبوع الماضي ناقشت فيها شروط الصدر الداعية لتأجيل الاقتراع إلى شهر نيسان المقبل مع ضبط السلاح المنفلت للجماعات الخارجة عن القانون مقابل عودته.

من جانبه، أشار فهد الجبوري عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة في تصريح لـ(المدى) الى أن الانتخابات المبكرة مازالت قائمة في موعدها المحدد في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل رغم الضغوطات السياسية التي تريد تأجيلها.

وأضاف “نحن ساعون لاقناع المنسحبين بالعدول عن قرار انسحابهم والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة”، مبينا أن هناك بعض التفاهمات التي توصلت إليها هذه الاجتماعات والمفاوضات سيعلن عنها لاحقا.

وأبدت مفوضية الانتخابات استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها المحدد وأكملت جميع الجوانب اللوجستية وهي حاليا في مرحلة طباعة ورقة الاقتراع بعد الانتهاء من دليل المرشحين للتصويت الخاص والعام وإنهاء مراكز الاقتراع العام والخاص والناخبين النازحين.

وأعلنت في نهاية الشهر الماضي مجموعة من القوى السياسية عدم مشاركتها في السباق الانتخابي في مقدمتها التيار الصدري بعد اعتزال زعيمه مقتدى الصدر العمل السياسي، ثم انسحب الحزب الشيوعي العراقي، والمنبر العراقي وجبهة الحوار، بعدما شككوا في نزاهة الانتخابات، وابدوا تخوفاً من السلاح المنفلت.

بالمقابل توقع محمد الخالدي رئيس كتلة بيارق الخير النيابية في تصريح صحفي، “إعلان تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية، وترحيلها إلى نيسان 2022” مبينا أن رؤساء الكتل السياسية لم يستطيعوا إقناع المقاطعين للانتخابات بالعدول عن قرارهم.

وأضاف أن عدد المقاطعين للانتخابات يساوي نصف عدد المشاركين بانتخابات 2018، بالتالي فإن الانتخابات البرلمانية ستؤجل بالنسبة 90% من موعدها المحدد إلى نيسان 2022.

من جهته قال عدنان الدنبوس النائب السابق في البرلمان عن كتلة الوطنية في تصريح لـ(المدى) إن الكتل المنسحبة مازالت مصرة وترفض المشاركة في الانتخابات المبكرة في موعدها المقر له لأسباب موضوعية منها عزوف الكثير من المواطنين عن الذهاب لصناديق الاقتراع والوضع الأمني والمشاكل العشائرية.

وتابع أن “اللجنة الحكومية لم تصل لنا وتجري مفاوضات معنا من اجل العودة والمشاركة في الانتخابات، لا بل لم تتفاوض معنا أية جهة سياسية أخرى”، مضيفا أن هناك إصرارا من قبل الأمم المتحدة وبعض القوى الدولية على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، بمحاولة لحث القوى والأطراف السياسية على الالتزام بموعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، قررت الحكومة قبل عدة أيام تشكيل لجنة للتفاوض مع الكتل والكيانات التي انسحبت من سباق الانتخابات بعدما شككت في نزاهتها، وأبدت مخاوفها من السلاح المنفلت.

وأكد أن “القوى المنسحبة بدأت تتواصل فيما بينها لتوحيد وتنظيم موقفها الرافض لإجراء الانتخابات المبكرة”.

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