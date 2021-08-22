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الموت يُفجع الإعلامية ميراي صافي عيد

فُجعت الإعلامية ميراي صافي عيد بوفاة والدتها انطوانيت الياس حنين المنتقلة إلى رحمته تعالى يوم الاربعاء الواقع في 18  آب 2021

وأُقيمت الصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة الواقع فيه 20 آب 2021
نظرا لوصول ابنها المهندس فادي صافي عيد من المانيا  في كنيسة سيدة الانتقال مزرعة الضهر – قضاء الشوف

وعبرت الزميل ميراي بكلمات مؤثرة: «كانت أمي تخاف عليي من الحياة وأنا اخاف الحياة من دون أمى…»  و«خلصت الحكاية.. وخلص الحكي.. امي راحت»
كما ابنتها مارلين التي عبرت بكلمات… ” الدني فاضية بلاك يا حنونة… وزوجها صافي.. الخسارة كبيرة شريكة حياتي وسندي في الحياة ذهبت الى

غير عودة..
أسرة التحرير تتقدّم بأحرّ التعازي القلبية للزميلة ميراي ولعائلتها الكريمة ونطلب من الله ان يسكن الفقيدة فسيح جناته مع الأبرار والقديسين.

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